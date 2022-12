Głos zabrał również wojewoda lubelski Lech Sprawka, który powiedział, że Bogusław to "ofiara, której by nie było, gdyby nie wojna". Wyraził on nadzieję, by ta ofiara przyczyniła się do solidarności i jedność świata, by taki dramat się nie powtórzył.

Wojewodzie wyraźnie łamał się głos.