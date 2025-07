Niż genueński w odwrocie, ale to nie koniec opadów deszczu. Prognozy IMGW nie zostawiają złudzeń

Jaka pogoda w weekend? Deszcz i chłód jak nie w lipcu

W najbliższych dniach od deszczu nie odpoczniemy, bo - jak zapowiada IMGW - "w weekend przemieszczać się będzie niż ze wschodu na zachód kraju, a co za tym idzie cały czas występować będą opady deszczu".

W piątek (11 lipca) suma opadów do 25 mm. To będzie zimny dzień. W centrum na termometrach zaledwie 15°C–17°C w centrum. Najcieplej na zachodzie i południowym wschodzie, tam do 21°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni, od wschodu skręcający na kierunki południowe. Nad morzem wiatr dość silny i silny od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych - przewiduje IMGW.

W sobotę (12 lipca) deszcze i burze przede wszystkim na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju. Podczas burz deszcz będzie ulewny, z sumą opadów lokalnie na zachodzie do 25 mm. Najchłodniej na południu i nad morzem, tam zaledwie 16°C. Najcieplej na krańcach wschodnich, do 22°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie z kierunków południowych, jedynie na Pomorzu z kierunków wschodnich i tam możliwe porywy do 60 km/h. W trakcie ewentualnych burz porywy wiatru 55 km/h - informuje IMGW. W niedzielę (13 lipca) przelotny deszcz i burze w całej Polsce. Zacznie się robić nieco cieplej. Nad morzem 18-20°C. Najcieplej w centrum i na wschodzie kraju, gdzie termometry wskażą do 25°C.

Po weekendzie deszcz nie ustąpi. Będą też burze

Co z pogodą po weekendzie? Nadal deszczowo, z burzami w północnej i wschodniej Polsce. Coraz cieplej, a im dalej na południe, tym wyższe temperatury. Na północy od 21°C, na południu kraju do 26°C. Najchłodniej nad samym morzem chłodniej, około 19-20°C. W środku tygodnia możliwe ponowne lekkie ochłodzeni, z maksymalną temperaturą do 23°C. Aż do czwartku (17 lipca) nie widać końca deszczowych dni.

Źródło: IMGW

