Dostał od księdza 1000 zł. Tak duchowny motywuje uczniów

Religia w szkołach

Od roku szkolnego 2024/2025 oceny z religii i etyki nie są wliczane do średniej ocen, a zmiana ta została wprowadzona, aby zapewnić większą neutralność światopoglądową szkoły oraz równe traktowanie wszystkich uczniów, niezależnie od wyznania czy udziału w zajęciach z religii. Tym samym ocena z religii nadal pojawia się na świadectwie, ale nie wpływa na końcową średnią ani na decyzję o przyznaniu wyróżnienia. Co ciekawe, w ostatnim czasie uczniowie, którzy uczęszczają na lekcje religii, mieli świetną okazję, by wygrać dodatkowe kieszonkowe prosto od księdza - jak to możliwe?

Tysiąc złotych za ocenę z religii! Wystarczyło mieć 5 albo 6

Na początku czerwca znany głównie z TikToka ksiądz Sebastian Picur dodał wideo, w którym poinformował swoich obserwatorów o wyjątkowym konkursie. Okazało się, że uczniowie, którzy chodzą na religię i na koniec roku szkolnego otrzymają 5 lub 6 z tego właśnie przedmiotu mogą powalczyć o nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.

Po pierwsze zaobserwuj ten profil. Po drugie udostępnij ten filmik. Po trzecie oznacz w komentarzu trzy osoby i napisz, dlaczego warto chodzić na religię. Komentarz, który otrzyma najwięcej serduszek, wygrywa. Konkurs trwa do końca roku szkolnego, czyli 27 czerwca - mówił w nagraniu na TikToku duchowny.

W sekcji komentarzy pojawiło się mnóstwo wpisów, tym samym konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpisy dzieci i młodzieży były zróżnicowane - niektórzy rozpisywali się i tworzyli wręcz rozprawki, inni natomiast zdecydowali się uzasadnić wszystko w 2-3 zdaniach. Zwycięzca jednak mógł być tylko jeden i został nim niejaki Wojtek z Ostrowca Świętokrzyskiego. Chłopiec w swoim zwycięskim komentarzu napisał, że warto uczęszczać na religię, ponieważ prowadzi ją sympatyczny ksiądz, z którym można swobodnie porozmawiać na każdy temat.