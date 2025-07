Spis treści

Wakacje 2025. Polacy planują już urlopy

W okresie wakacyjnym tysiące Polaków wyrusza na zagraniczne urlopy, często wybierając egzotyczne kierunki dostępne w ofercie popularnych biur podróży. Loty czarterowe, hotele all inclusive i gwarantowana pogoda sprawiają, że wiele osób rezerwuje wycieczki z wyprzedzeniem. Niestety, w ferworze przygotowań łatwo przeoczyć jeden istotny szczegół, który może przesądzić o tym, czy w ogóle uda się wyjechać. Chodzi o wymóg, który nie obowiązuje we wszystkich krajach, ale w niektórych jest bezwzględnie egzekwowany. Co roku część podróżnych dowiaduje się o nim dopiero na lotnisku, lecz wtedy jest już za późno na reakcję.

Egipt na wakacje 2025

Egipt to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wśród Polaków. To właśnie tam zarówno zimą, jak i latem wielu turystów wypoczywa wśród palm i w promieniach słońca. Jak wiadomo, do takiego wyjazdu należy się dobrze przygotować i nie mówimy tu tylko o spakowaniu walizki. Lecąc do Egiptu, musimy po pierwsze wyrobić wizę oraz zabrać ze sobą paszport. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że paszport musi mieć określoną ważność.

Czy do Egiptu potrzebny jest paszport?

Chcąc bez problemów wjechać do Egiptu, należy okazać na lotnisku paszport. Dokument ten musi być jednak ważny 6 miesięcy od planowanej daty powrotu z Egiptu zarówno w przypadku paszportu tymczasowego, jak i biometrycznego. Tak jak wspominaliśmy, oprócz dokumentu tożsamości potrzebna jest także wiza, która kosztuje 25 dolarów i można ją wyrobić poprzez stronę internetową lub na lotnisku.

Polecamy także nasze inne artykuły: