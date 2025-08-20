Muzyka, moda i konkursy – Eska Summer City zawita do Lublina z VIVE Profit

- Lublin, ul. Mełgiewska 2a
- 23 sierpnia 2025 r.
- 11:00–13:00
Przyjdźcie i poczujcie klimat letniego festiwalu! Muzyka na żywo, konkursy z upominkami i spotkania z radiowymi prowadzącymi to dopiero początek atrakcji.
Najważniejsze jest jednak to, że podczas eventu możecie zapisać się na Festiwal Moda Wraca – wyjątkową akcję, dzięki której 30 i 31 sierpnia zakupy w sklepach VIVE Profit będą tańsze aż o 30%.
Formularz zapisowy znajdziecie na stronie modawraca.pl oraz bezpośrednio podczas eventu w Lublinie. Po zapisie otrzymacie kod rabatowy, a dodatkowo – limitowaną, ekologiczną bransoletkę z upcyklingu, którą będzie można odebrać w ostatni weekend sierpnia w sklepach VIVE Profit.
Dlaczego nie możecie tego przegapić?
- Muzyka na żywo i zabawa w letnim klimacie,
- Rabat –30% na zakupy,
- Spotkania i konkursy z ekipą Eski,
- Modowe inspiracje prosto z VIVE Profit.
Dołączcie do nas w Lublinie i bawcie się razem z Eska Summer City!
Materiał Sponsorowany
