Muzyka, moda i konkursy – Eska Summer City zawita do Lublina z VIVE Profit

Lublin, ul. Mełgiewska 2a

23 sierpnia 2025 r.

11:00–13:00

Przyjdźcie i poczujcie klimat letniego festiwalu! Muzyka na żywo, konkursy z upominkami i spotkania z radiowymi prowadzącymi to dopiero początek atrakcji.

Najważniejsze jest jednak to, że podczas eventu możecie zapisać się na Festiwal Moda Wraca – wyjątkową akcję, dzięki której 30 i 31 sierpnia zakupy w sklepach VIVE Profit będą tańsze aż o 30%.

Formularz zapisowy znajdziecie na stronie modawraca.pl oraz bezpośrednio podczas eventu w Lublinie. Po zapisie otrzymacie kod rabatowy, a dodatkowo – limitowaną, ekologiczną bransoletkę z upcyklingu, którą będzie można odebrać w ostatni weekend sierpnia w sklepach VIVE Profit.

Dlaczego nie możecie tego przegapić?

Muzyka na żywo i zabawa w letnim klimacie,

Rabat –30% na zakupy,

Spotkania i konkursy z ekipą Eski,

Modowe inspiracje prosto z VIVE Profit.

Dołączcie do nas w Lublinie i bawcie się razem z Eska Summer City!

