Muzyka, moda i konkursy – Eska Summer City zawita do Lublina z VIVE Profit

2025-08-20 11:48 Materiał sponsorowany

Ekipa Eski kontynuuje swoją wakacyjną trasę i tym razem zawita do Lublina. Wspólnie z VIVE Profit przygotowaliśmy dla Was coś więcej niż tylko muzyczne emocje – będzie moda, zabawa i wyjątkowe rabaty na zakończenie lata.

  • Lublin, ul. Mełgiewska 2a
  • 23 sierpnia 2025 r.
  • 11:00–13:00

Przyjdźcie i poczujcie klimat letniego festiwalu! Muzyka na żywo, konkursy z upominkami i spotkania z radiowymi prowadzącymi to dopiero początek atrakcji.

Najważniejsze jest jednak to, że podczas eventu możecie zapisać się na Festiwal Moda Wraca – wyjątkową akcję, dzięki której 30 i 31 sierpnia zakupy w sklepach VIVE Profit będą tańsze aż o 30%.

Formularz zapisowy znajdziecie na stronie modawraca.pl oraz bezpośrednio podczas eventu w Lublinie. Po zapisie otrzymacie kod rabatowy, a dodatkowo – limitowaną, ekologiczną bransoletkę z upcyklingu, którą będzie można odebrać w ostatni weekend sierpnia w sklepach VIVE Profit.

Dlaczego nie możecie tego przegapić?

  • Muzyka na żywo i zabawa w letnim klimacie,
  • Rabat –30% na zakupy,
  • Spotkania i konkursy z ekipą Eski,
  • Modowe inspiracje prosto z VIVE Profit.

Dołączcie do nas w Lublinie i bawcie się razem z Eska Summer City!

