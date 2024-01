W Puławach mają sposób na oszustów. "Listy do mieszkańców". To nowość w Polsce [WIDEO]

Założenia są naprawdę proste, a nie od dzisiaj wiadomo, że proste rzeczy są najskuteczniejsze. Puławska policja wespół ze Starostwem Puławskim rozpoczęli akcję społeczną "Pomoc sąsiedzka". To nowość w Polsce. - Jesteśmy eko i stawiamy na relacje międzysąsiedzkie. Nie chcemy produkować i kolportować tysięcy ulotek, których nikt nie przeczyta. Chcemy dotrzeć fizycznie do wszystkich gospodarstw domowych powiatu puławskiego, a zwłaszcza do osób, które nie korzystają z Internetu, nie są aktywne w social mediach, nie czytają prasy - opowiada kom. Ewa Rejn-Kozak z policji puławskiej o pomyśle, który zaowocował akcją "Dobra rada od sąsiada". - Tak było od dawna, gdzie na wsiach, ważne informacje przekazywano sobie za pośrednictwem kartki, która "chodziła", od domu do domu. Chcemy żeby rolę kartki pełnił wspomniany wcześniej List.

Co w nim jest? Znajdują się w nim zwięzłe, konkretne informacje dotyczące działania oszustów oraz sposoby radzenia sobie z nimi i prośba o przekazanie listu do sąsiada, a on do kolejnego. Małgorzata Sołyga, sołtyska z Wronowa jest na tak. - To świetny pomysł, który nie tylko uświadomi o niebezpieczeństwie jakie na nas czyha i pomoże się przed nim obronić, ale i da nam okazję do spotkania się ze sobą i sąsiedzkiej rozmowy - uważa pani Małgorzata. - A to jest bezcenne - dodaje.

