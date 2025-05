Najwspanialsze wynalazki PRL-u. Kreatywność Polaków nie znała granic!

PRL to epoka pełna kontrastów. Z jednej strony mieliśmy bowiem niedobory, kolejki, kartki na żywność i szarą rzeczywistość, a z drugiej obecna była nieprawdopodobna kreatywność ludzi. Bez wątpienia były to czasy gdy w sklepach brakowało podstawowych produktów, a kontakty z zachodem były ograniczone. Co ciekawe, to właśnie wtedy polscy inżynierowie, naukowcy i rzemieślnicy mimo wielu przeszkód potrafili tworzyć rzeczy wyjątkowe - nowoczesne, praktyczne, a nierzadko nawet rewolucyjne.

Wynalazki z PRL-u. Dziś to archaiczne przedmioty, dekady temu budziły zachwyt

Polska Rzeczpospolita Ludowa to - tak jak wspominaliśmy - czas wielu ograniczeń i trudności, ale także okres, w którym rodziły się niezwykłe pomysły i wynalazki. Co takiego powstało jednak za czasów Gierka?

Komputer Odra, czyli polski gigant informatyki: jednym z wynalazków z czasów PRL-u była komputer Odra. Model 1305 czy Odra 1304 były używane w przemyśle i nauce, a ich konstrukcja miała na celu rywalizację z zachodnimi maszynami.

czyli polski gigant informatyki: jednym z wynalazków z czasów PRL-u była komputer Odra. Model 1305 czy Odra 1304 były używane w przemyśle i nauce, a ich konstrukcja miała na celu rywalizację z zachodnimi maszynami. Fiat 126p, czyli kultowy Maluch: mały, prosty i tani w eksploatacji samochód stał się marzeniem milionów Polaków i symbolem motoryzacyjnej rewolucji.

mały, prosty i tani w eksploatacji samochód stał się marzeniem milionów Polaków i symbolem motoryzacyjnej rewolucji. Aparat Fenix dawał możliwość uwieczniania chwil tysiącom Polaków. Prosta konstrukcja i trwałość sprawiały, że urządzenia uchodziły za niezawodne.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najwspanialsze wynalazki PRL-u [ZDJĘCIA]

Techniczne perełki z czasów PRL. To one zmieniały życie Polaków

Kultowym wynalazkiem w PRL-u bez wątpienia była także meblościanka, która stała się wręcz ikoną tamtych czasów. Co prawda, koncepcja ustawiania mebli w jednym ciągu nie była polskim wynalazkiem, bo trafiła do nas z zachodu, m.in. z RFN. Szybko jednak nasza rodowita meblościanka zyskała swój własny charakter i okazało się, że jest receptą na potrzeby mieszkańców nowoczesnych blokowisk z wielkiej płyty, gdzie każdy centymetr przestrzeni musiał być maksymalnie wykorzystany.

Jesteście ciekawi innych przykładów? W naszej galerii zdjęć powyżej znajdziecie ich więcej wraz ze zdjęciami!