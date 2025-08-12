Muzyczne lato w Kraśniku! Maryla Rodowicz, Tribbs i Kinny Zimmer gwiazdami Dni Kraśnika 2025

Letnie święto Kraśnika zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Rozpocznie się 15 sierpnia, w dzień Święta Patronki Miasta, uroczystościami religijnymi i klimatycznym koncertem formacji GosPlay w Parku Św. Jana Pawła II. To doskonała okazja, by rozpocząć długi weekend w spokojnym, refleksyjnym nastroju – zanim zrobi się naprawdę głośno i tanecznie. Miasto zapowiada, że szczegółowy program wydarzeń towarzyszących – takich jak pokazy, atrakcje dla dzieci, strefy gastronomiczne czy zawody sportowe - to ciekawe propozycje uwzględniające różne potrzeby mieszkańców i gości.

Dzień później – 16 sierpnia – na stadionie MOSiR w dzielnicy fabrycznej wystąpi prawdziwa ikona polskiej muzyki rozrywkowej – Maryla Rodowicz. Jej koncerty to gwarancja dobrej zabawy, ogromnej dawki energii i wspólnego śpiewania największych przebojów. Niezależnie od wieku, każdy zna co najmniej kilka piosenek Maryli, więc wieczór zapowiada się niezwykle sentymentalnie, ale i radośnie.

Z kolei niedziela, 17 sierpnia należeć będzie do młodszego pokolenia. Na scenie ponownie pojawią się tłumy – tym razem na koncertach: Tribbs’a, producenta i DJ-a znanego z energetycznych setów oraz Kinny Zimmera – jednego z najciekawszych głosów na polskiej scenie rapowej. To muzyczne zakończenie Dni Kraśnika 2025 z pewnością przypadnie do gustu fanom nowoczesnych brzmień.

A może zostać tu dłużej?

Jeśli ktoś wybiera się na Dni Kraśnika z dalszych stron, warto zaplanować sobie kilka dodatkowych dni. Kraśnik, malowniczo położony na wzgórzach doliny rzeki Wyżnicy, to miasto z duszą. Liczy ponad 30 tysięcy mieszkańców i znajduje się zaledwie 50 kilometrów od Lublina – dojazd zapewnia m.in. droga ekspresowa S19 oraz nowy dworzec kolejowy. To idealne miejsce na krótki wypoczynek, zwłaszcza że region słynie z doskonałej jakości owoców – szczególnie malin, porzeczek i truskawek.

W okolicach znajdziemy lasy, szlaki piesze i rowerowe, a także Zalew Kraśnicki, który przyciąga miłośników sportów wodnych i rekreacji. Miejscowe obiekty sportowe, nowoczesne baseny, hale czy korty tenisowe czynią z miasta świetne miejsce zarówno do aktywnego wypoczynku, jak i organizacji wydarzeń sportowych.

Dla miłośników historii również znajdzie się coś ciekawego – zabytkowe kamienice, przedwojenna zabudowa dzielnicy fabrycznej, synagogi i kościoły tworzą wyjątkowy klimat. Kraśnik pamięta także o swoim wojennym dziedzictwie – zwłaszcza o 24 Pułku Ułanów, którego tradycje wciąż są tu żywe.

