Nawet 18 dni wolnego dla pracowników. Nadchodzi rekordowo długi weekend

Nadchodzi rekordowo długi weekend, który może zapewnić nawet 18 dni wolnego na przełomie roku.

Dzięki sprzyjającemu układowi kalendarza, wystarczy wziąć tylko 7 dni urlopu, aby cieszyć się 18 dniami odpoczynku.

Sprawdź, jak połączyć Boże Narodzenie, Nowy Rok i Trzech Króli w jeden, niezapomniany urlop!

Długie weekendy 2025

Długie weekendy to doskonała okazja, by na chwilę oderwać się od pracy, spędzić czas z rodziną, wyjechać w góry lub po prostu odpocząć w domowym zaciszu. Takimi okazjami są np. majówka, czerwcówka czy nadchodząca właśnie sierpniówka. Co ciekawe, bywa również tak, że układ kalendarza sprzyja nam wyjątkowo dobrze - wtedy możemy liczyć na naprawdę rekordową liczbę wolnych dni. Tak też będzie pod koniec tego roku, więc jeśli jeszcze nie wykorzystałeś urlopu, rozplanuj go rozsądnie.

Nadchodzi najdłuższy długi weekend w historii! Nawet 18 dni wolnego

Pod koniec tego roku i na początku przyszłego czeka nas najdłuższy długi weekend w historii – nawet 18 dni wolnego! Jak to możliwe? Okazuje się, że układ tegorocznego kalendarza jest bardzo sprzyjający. Zacznijmy od tego, że w tym roku Wigilia po raz pierwszy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc zyskujemy dodatkowy dzień wolnego. 24 grudnia wypada w środę, a Boże Narodzenie to czwartek i piątek. Tym samym, bez ani jednego dnia urlopu możemy więc cieszyć się pięcioma dniami wolnego z rzędu – od środy 24 grudnia do niedzieli 28 grudnia. Przerwę świąteczną można jednak sprytnie wydłużyć.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dni wolne w 2025 roku

Jak wydłużyć świąteczną przerwę w 2025 roku?

Jeśli chcesz cieszyć się jeszcze dłuższym urlopem pod koniec roku, wystarczy, że weźmiesz wolne 22 i 23 grudnia (poniedziałek i wtorek przed świętami). Efekt? Aż dziewięć dni odpoczynku - od 20 do 28 grudnia. Co ciekawe, układ kalendarza sprzyja również na początku 2026 roku.

Nowy Rok wypada bowiem w czwartek, a Trzech Króli we wtorek. Jeśli zdecydujemy się więc na urlop 29, 30 i 31 grudnia oraz 2 i 5 stycznia, połączymy święta w jeden superdługi odpoczynek.W sumie od 20 grudnia do 6 stycznia można mieć aż 18 dni wolnego, poświęcając jedynie siedem dni urlopu (dwa w grudniu przed świętami i pięć między świętami a Trzema Królami).