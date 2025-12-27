To najpotężniejsze paszporty na świecie. Te kraje rządzą w podróżach bez wiz

Najpotężniejsze paszporty świata 2025

Dla jednych podróż zaczyna się od pakowania walizki, dla innych od wniosku wizowego, opłat, terminów w konsulacie i nerwowego odliczania dni do decyzji. Właśnie dlatego coraz częściej mówi się o "mocy" paszportu. Które są najsilniejsze, czyli z którymi odwiedzimy najwięcej państw bez wiz?

Top 10 najpotężniejszych paszportów świata

Chcąc sprawdzić, które paszporty na świecie są najsilniejsze posiłkujemy się Indeksem Paszportu Henleya. Jak czytamy na stronie henleyglobal.com, zestawienie opiera się na danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) – największej i najdokładniejszej bazie danych informacji podróżniczych – i jest wzbogacany przez zespół badawczy Henley & Partners. Pełną listę 10 najlepszych paszportów świata znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Polska w ścisłej czołówce. Nasz paszport to prawdziwa perełka

Polski paszport jest w 2025 r. na 6. miejscu na świecie (ex aequo) i daje dostęp aż do 185 destynacji bez konieczności wyrabiania wizy przed wyjazdem. Oznacza to więc, że w ogromnej części świata planowanie urlopu jeste dziecinnie proste, choć nadal trzeba pamiętać o wyjątkach typu długość pobytu, cel wyjazdu czy wymogi wjazdowe niezwiązane z wizą.

Dla porównania warto cofnąć się o niespełna dwie dekady. W 2006 roku polski paszport umożliwiał podróżowanie bez wcześniejszej wizy jedynie do 106 krajów. Różnica jest więc ogromna – w ciągu kilkunastu lat liczba dostępnych destynacji wzrosła o niemal 80 państw. To najlepiej pokazuje, jak bardzo zmieniła się pozycja Polski na arenie międzynarodowej oraz jak duży wpływ miały na swobodę podróżowania m.in. wejście do Unii Europejskiej, rozwój relacji dyplomatycznych i umowy o ruchu bezwizowym.