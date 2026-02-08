QUIZ. Przysłowia o lutym. My podajemy początek, wy musicie dokończyć

Quiz „Przysłowia o lutym” to propozycja dla wszystkich miłośników języka polskiego, tradycji ludowych oraz obserwacji przyrody. Przysłowia od wieków pełniły ważną rolę w życiu naszych przodków – pomagały przewidywać pogodę, planować prace gospodarskie i lepiej rozumieć rytm natury. Luty, choć najkrótszy miesiąc w roku, doczekał się wielu powiedzeń, które trafnie oddają jego kapryśny charakter: zmienną aurę, mróz przeplatający się z odwilżą oraz zapowiedzi nadchodzącej wiosny.

W przygotowanym quizie uczestnicy mają okazję sprawdzić swoją pamięć i znajomość popularnych oraz mniej znanych przysłów związanych z lutym. Zasada jest prosta – podany zostaje początek przysłowia, a waszym zadaniem jest dokończenie go w poprawnej formie. Ta zabawa nie tylko rozwija kompetencje językowe, ale także uczy koncentracji, logicznego myślenia i wrażliwości na bogactwo polskiej kultury ludowej.

Udział w quizie to nie tylko test wiedzy, lecz także podróż do świata tradycji i ludowej mądrości przekazywanej z pokolenia na pokolenie. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak wiele prawdy i obserwacyjnej trafności kryje się w przysłowiach o lutym. Quiz może być również ciekawą formą rozrywki podczas zimowych wieczorów lub wydarzeń kulturalnych. Zadania zostały dobrane w taki sposób, aby łączyć walory edukacyjne z przyjemnością rozwiązywania, zachęcając uczestników do refleksji nad znaczeniem dawnych powiedzeń w dzisiejszych czasach.

Quiz składa się z dziesięciu pytań. Do każdego z nich przygotowaliśmy trzy warianty odpowiedzi. Spośród nich tylko jedna z nich jest prawidłowa. Test nie jest łatwy! Znajdziecie w nim wiele mniej znanych przysłów. Każdy, kto bezbłędnie odpowie na wszystkie pytania, będzie miał powody do dużej satysfakcji. Powodzenia!