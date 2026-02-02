Meblościanki z PRL-u. Kultowy mebel z mieszkań naszych dziadków

Meblościanki z czasów PRL-u to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów wyposażenia mieszkań sprzed kilku dekad. W czasach gdy wybór mebli był ograniczony, a przestrzeń w blokach często niewielka, stanowiły one praktyczne rozwiązanie łączące w sobie funkcję szafy, regału i miejsca na telewizor czy kryształy. Kultowy mebel był niemal obowiązkowym elementem salonu w domach naszych dziadków, stając się symbolem epoki oraz codziennego życia w Polsce Ludowej. Co ciekawe, mimo że meblościanki przez lata były uznawane za brzydkie, dziś wracają jako nostalgiczny akcent i inspiracja dla nowoczesnych aranżacji wnętrz.

Wielki powrót meblościanek

Nie da się ukryć, że meblościanki przeżywają dziś prawdziwy wielki powrót, choć w zupełnie odmienionej odsłonie. To, co kiedyś kojarzyło się z ciężkimi, masywnymi zestawami z czasów PRL-u, teraz zyskuje nowoczesny design, lżejsze formy i bardziej minimalistyczny styl. Potwierdził nam to również projektant wnętrz z Koszalina Adrian Bonkowski.

Meblościanki w odmienionej formie wracają. Nie są już takie jak dawniej, ale nadal pojawiajają się w mieszkaniach i domach. W zasadzie dziś nazywamy je najczęściej ściankami TV. Ludzie tęsknią za tym klimatem, który był dekady temu i chętnie wybierają styl znany z PRL-owskich mieszkań naszych dziadków - mówił w rozmowie z Super Expressem projektant wnętrz z Koszalina Adrian Bonkowski.

Co ważne, współczesne meblościanki nadal pozostają funkcjonalne - oferują dużo miejsca do przechowywania i pomagają uporządkować przestrzeń, ale jednocześnie stają się eleganckim elementem wystroju wnętrza. Dzięki temu kultowy mebel sprzed lat znów trafia do mieszkań, łącząc nostalgię z modnymi trendami. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie zdjęcia oraz wizualizacje nowoczesnych meblościanek.

PRL-owskie meblościanki powracają w nowej formie

Powrót do czasów PRL

Powrót meblościanek wpisuje się w szerszy trend zainteresowania czasami PRL-u, który coraz wyraźniej widać w wielu dziedzinach życia. Polacy chętnie wracają nie tylko do kultowych mebli, ale także do stylu retro w modzie, dodatkach czy wystroju wnętrz. Popularność zyskują przedmioty z dawnych lat, które jeszcze niedawno uznawano za przestarzałe, a dziś stają się oryginalnym elementem aranżacji i symbolem nostalgii.

