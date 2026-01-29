Wzywają tysiące Polaków. Zacznie się 2 lutego. Te osoby muszą się stawić!

2026-01-29 22:45

Kwalifikacja wojskowa rozpocznie się już 2 lutego, a wezwanie na nią otrzyma 235 tys. osób w całym kraju. Czy stawienie się przed komisją oznacza wcielenie do wojska? Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiada i informuje co z osobami, które będą nieobecne.

Kwalifikacja wojskowa w woj. podlaskim 2026. Znamy dokładne terminy!

Autor: Freepik.com
Kwalifikacja wojskowa 2026

Kwalifikacja wojskowa to coroczna procedura administracyjna w Polsce, której celem jest określenie zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej oraz uregulowanie ich stosunku do obowiązku obrony państwa. W trakcie kwalifikacji:

  • sprawdza się tożsamość i dane osobowe,
  • przeprowadza badanie lekarskie i psychologiczne,
  • ustala kategorię zdolności do służby wojskowej,
  • nadaje się stopień wojskowy szeregowego (w czasie pokoju),
  • wydaje się zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji.

Kto dostanie wezwanie do wojska w 2026?

Wezwanie na kwalifikację wojskową w 2026 roku otrzyma 235 tys. osób w całej Polsce. Według planów Ministerstwa Obrony Narodowej i rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji wojskowej, wezwania otrzymają:

  • mężczyźni urodzeni w 2007 roku,
  • mężczyźni urodzeni w latach 2002-2006, którzy nie stawili się dotąd na kwalifikacji wojskowej i nie mają przyporządkowanej kategorii wojskowej,
  • osoby w latach 2024-2025 uznane przez komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1999-2007 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej,
  • osoby po 18. roku życia, które zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia.

Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 2 lutego 2026 r. do 30 kwietnia 2026 r.

Co grozi za niestawienie się na komisję wojskową?

Niestawienie się na kwalifikację wojskową bez ważnego usprawiedliwienia może mieć konkretne konsekwencje prawne i finansowe. Mało kto o tym mówi, ale nie jest to "dobrowolne zaproszenie", tylko obowiązek ustawowy. Jeśli więc dostałeś wezwanie, a nie możesz stawić się na kwalifikacji w wyznaczonym terminie, pamiętaj, by zawiadomić o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Kwalifikacja wojskowa: kategorie zdolności do służby

Podczas badań przyznawana jest jedna z kategorii:

  • A - zdolny do czynnej służby wojskowej,
  • B - czasowo niezdolny,
  • D - niezdolny w czasie pokoju,
  • E - trwale i całkowicie niezdolny do służby.
