Kwalifikacja wojskowa 2026

Kwalifikacja wojskowa to coroczna procedura administracyjna w Polsce, której celem jest określenie zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej oraz uregulowanie ich stosunku do obowiązku obrony państwa. W trakcie kwalifikacji:

sprawdza się tożsamość i dane osobowe,

przeprowadza badanie lekarskie i psychologiczne,

ustala kategorię zdolności do służby wojskowej,

nadaje się stopień wojskowy szeregowego (w czasie pokoju),

wydaje się zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji.

Kto dostanie wezwanie do wojska w 2026?

Wezwanie na kwalifikację wojskową w 2026 roku otrzyma 235 tys. osób w całej Polsce. Według planów Ministerstwa Obrony Narodowej i rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji wojskowej, wezwania otrzymają:

mężczyźni urodzeni w 2007 roku,

mężczyźni urodzeni w latach 2002-2006, którzy nie stawili się dotąd na kwalifikacji wojskowej i nie mają przyporządkowanej kategorii wojskowej,

osoby w latach 2024-2025 uznane przez komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej,

kobiety urodzone w latach 1999-2007 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej,

osoby po 18. roku życia, które zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej

osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia.

Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 2 lutego 2026 r. do 30 kwietnia 2026 r.

Co grozi za niestawienie się na komisję wojskową?

Niestawienie się na kwalifikację wojskową bez ważnego usprawiedliwienia może mieć konkretne konsekwencje prawne i finansowe. Mało kto o tym mówi, ale nie jest to "dobrowolne zaproszenie", tylko obowiązek ustawowy. Jeśli więc dostałeś wezwanie, a nie możesz stawić się na kwalifikacji w wyznaczonym terminie, pamiętaj, by zawiadomić o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Kwalifikacja wojskowa: kategorie zdolności do służby

Podczas badań przyznawana jest jedna z kategorii:

A - zdolny do czynnej służby wojskowej,

B - czasowo niezdolny,

D - niezdolny w czasie pokoju,

E - trwale i całkowicie niezdolny do służby.