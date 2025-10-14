Raj gwiazd, który w jednej chwili zamienił się w miasto duchów

Wakacje kojarzą się nam z odpoczynkiem na plaży, morską bryzą, dobrym jedzeniem i luksusowym pokojem hotelowym. Z takich udogodnień już w przeszłości chętnie korzystały wielkie gwiazdy, w tym np. Elizabeth Taylor czy Brigitte Bardot, odwiedzając regularnie m.in. ekskluzywny kurort Warosia, który zbudowany został na początku lat 50. XX wieku.

Był bowiem czas, gdy Warosia uchodziła za symbol luksusu i beztroski. Wakacje tutaj oznaczały złote plaże, morską bryzę, wykwintne jedzenie i hotele opiewające w bogactwo. Znajdujący się na Cyprze kurort miał wszystko, czego było potrzeba do odpoczynku - 45 różnych hoteli, 60 apartamentowców i około 100 lokali rozrywkowych.

Turyści, chcąc iść do kina, nie musieli wychodzić poza obiekt, bowiem to znajdowało się w jego wnętrzu. Tak samo sytuacja przedstawiała się w przypadku kasyna czy teatrów. Gości więc nie brakowało, lecz wszystko zmieniło się z dniem 20 lipca 1974 roku, kiedy to nastąpiła turecka inwazja.

Z dnia na dzień raj zamienił się w ruinę. Turyści uciekali w popłochu

Złote czasy Warosii skończyły się nagle i dramatycznie. W połowie lat 70. luksusowy kurort, pełen gwaru i muzyki, zamienił się w miejsce ciszy i zniszczenia. 20 lipca 1974 roku na Cyprze wybuchł bowiem konflikt, który na zawsze odmienił los tej części wyspy.

Co ciekawe, tego dnia na plażach Warosii opalali się zamożni turyści z całego świata, wystarczyły jednak godziny, by sielanka zamieniła się w chaos - wojska tureckie rozpoczęły inwazję, a przerażeni ludzie w pośpiechu pakowali walizki, zostawiając za sobą hotele, samochody i cały swój dobytek.

Od momentu konfliktu północna część wyspy Cypru przekształciła się na Turecką Republikę Cypru Północnego i jest kontrolowana przez wojsko.

Zwiedzanie Warosii jest możliwe. Te krajobrazy mogą zaskoczyć

Lata mijały, a Warosia niszczała, więc dziś odwiedzając ten region, można natknąć się na nieco przerażający widok, który wywołuje gęsią skórkę. Opuszczone budynki ani trochę nie przypominają rajskich wakacji. Jak jednak wygląda kwestia zwiedzania tego miejsca?

Okazuje się, że w październiku 2020 roku premier Cypru Północnego Ersin Tatar ogłosił, iż plaża w Warosii zostanie udostępniona dla turystów, a prezydent Turcji Recep Tayyip poparł tę decyzję. Rok później, bo w lipcu 2021 roku otwarto 3,5 proc. całego obszaru, lecz wstęp do budynków jest wciąż zabroniony, a odwiedziny są możliwe wyłącznie w godzinach 8-20.

Nie da się jednak ukryć, że dziś Warosia jest jak kapsuła czasu - to miejsce, które w jednej chwili z luksusowego raju stało się cichym świadkiem historii. Turyści spacerują wzdłuż ogrodzeń, zaglądając przez płoty do dawnych hoteli. A pytanie, czy "Copacabana Morza Śródziemnego" kiedykolwiek odzyska dawny blask, wciąż pozostaje bez odpowiedzi.

