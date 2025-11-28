Po studiach zarabiają nawet 17 tys. zł miesięcznie. Te kierunki to przyszłość

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-28 19:08

Choć rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, niektóre kierunki studiów dają absolwentom wyraźną przewagę już na starcie. W wybranych branżach zarobki młodych specjalistów potrafią sięgać nawet 17 tys. zł miesięcznie i więcej, a zapotrzebowanie na nich wciąż rośnie. To właśnie te dziedziny uznawane są dziś za przyszłość.

Lublin SE Google News

Studia wyższe w Polsce

Studia wyższe pozostają jedną z najpopularniejszych ścieżek rozwoju, choć w ostatnich latach obserwuje się wyraźny spadek liczby osób podejmujących naukę na uczelniach. Powody są różne - niż demograficzny, większa dostępność pracy od razu po maturze czy rosnąca atrakcyjność kursów i szkół branżowych.

Mimo to wciąż setki tysięcy młodych ludzi co roku zasilają mury akademickie, a dyplom uczelni nadal jest dla wielu ważnym krokiem w dorosłość i sposobem na zdobycie specjalistycznej wiedzy. Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie kierunki dają takie same możliwości zawodowe - są takie, nad którymi szczególnie warto się pochylić, bo otwierają drzwi do dynamicznie rozwijających się branż i naprawdę wysokich zarobków.  

Polecany artykuł:

Od 2016 roku nazwano tak tylko dwa noworodki. Oznacza "miłośnika Boga"

To kierunki przyszłości. Studenci sporo po nich zarabiają

Kierunkami przyszłości nazywamy w szczególności te, które są związane ze sztuczną inteligencją, IT oraz medycyną. To dziedziny, rozwijające się w zawrotnym tempie i w których specjaliści są wyjątkowo poszukiwani. Absolwenci takich studiów nie tylko zdobywają nowoczesną wiedzę i umiejętności praktyczne, ale też mają realną szansę na wysokie wynagrodzenie już na początku kariery. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie więcej szczegółów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Przyszłościowe kierunki studiów

studia
6 zdjęć

Studia w Polsce oferują dziś dużą różnorodność, od kierunków humanistycznych po nowoczesne związane z technologią, biznesem i medycyną. Co ciekawe, kiedyś dużą popularnością cieszyły się filologie, dziś wybiera je coraz mniej osób. Obecnie studenci szukają kierunków łączących teorię z praktyką i dających szansę na dobrze płatną pracę. Właśnie dlatego rośnie zainteresowanie IT, sztuczną inteligencją, biotechnologią i medycyną, a także zarządzaniem czy finansami, czyli dziedzinami uznawanymi za kierunki przyszłości.

Sonda
Czy uważasz, że studia powinny być płatne dla wszystkich?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STUDIA WYŻSZE
STUDIA