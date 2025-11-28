Odwilż wymiecie śnieg z ulic, ale eksperci widzą inny problem. IMGW ostrzega

Nadchodząca noc i weekend przyniosą zróżnicowaną pogodę w Polsce, od przymrozków po dodatnie temperatury.

Ostrzeżenie przed opadami marznącego deszczu i gołoledzią, szczególnie w zachodniej i północnej Polsce, oraz mgłami na południu.

Sprawdź, gdzie prognozowane są największe różnice temperatur i jakie warunki czekają w Twoim regionie.

Czy jesteś gotowy na zmienną pogodę i potencjalne utrudnienia w podróży? Dowiedz się więcej!

Noc z piątku na sobotę (28/29 listopada) pochmurna. We wschodniej Polsce większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. - Nad zachodnią i północną część kraju nasunie się strefa opadów deszczu, miejscami przechodzących w deszcz ze śniegiem, lokalnie marznący deszcz, powodujący gołoledź – prognozuje IMGW. W południowych regionach uwaga na marznące mgły, ograniczające widzialność do około 200 m.

Duże różnice w temperaturze pomiędzy regionami. Najchłodniej w obszarach podgórskich, tam na termometrach w nocy nawet -11°C. We wschodniej i centralnej Polsce od -7°C do -2°C. Najcieplej i bez mrozu na zachodzie. Tam termometry wskażą od 3°C do 6°C.

W sobotę (29 listopada) rozpogodzenia na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite. Marznący deszcz i deszcz ze śniegiem w pasie od Pomorza i Warmię, przez Kujawy, aż po Śląsk. Na południu kraju mieszkańcy powinni uważać na mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Lekki mróz możliwy we wschodniej i centralnej Polsce. W zachodnich regionach i nad morzem od 5°C do 8°C.

Noc z soboty na niedzielę (29/30 listopada) pochmurna, ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Podkarpaciu spadnie marznący deszcz, powodujący gołoledź. W południowej Polsce marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Najzimniej na obszarach podgórskich, tam od -8°C do -6°C. W centrum około -2°C. Najcieplej na wybrzeżu, do 4°C.

Listopad pożegna nas pochmurnym dniem, ze słabymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem we wschodniej Polsce. Opady te mogą być marznące. Najchłodniej na obszarach podgórskich Karpat, tam lekki mróz. Na pozostałym obszarze od 1°C do 4°C.

Meteorolodzy apelują o śledzenie bieżących komunikatów i przygotowanie się na trudne warunki atmosferyczne, które mogą znacząco utrudnić podróżowanie i codzienne funkcjonowanie.

Prognoza godzinowa opadu i zachmurzenia na 2 dni (model COSMO 2.8)

