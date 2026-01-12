Tragiczny pożar domu. W środku znaleziono ciało

Jacek Chlewicki
2026-01-12 15:46

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego pożaru, do którego doszło w niedzielę wieczorem na terenie gminy Piszczac. Spaleniu uległ parterowy, murowany dom. W trakcie akcji gaśniczej strażacy ujawnili w budynku ciało. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn i przebiegu zdarzenia oraz potwierdzanie tożsamości osoby poszkodowanej.

Autor: KMP Biała Podlaska/ Materiały prasowe
  • Pożar wybuchł w gminie Piszczac
  • Spłonął parterowy, murowany dom
  • W trakcie akcji strażacy znaleźli w budynku ciało
  • Policja ustala okoliczności zdarzenia i potwierdza tożsamość poszkodowanego
  • Czynności będą kontynuowane z udziałem biegłego pożarnictwa
  • Prokurator polecił zabezpieczenie ciała do sekcji

Służby ratunkowe otrzymały informację o pożarze w niedzielę przed godz. 19. Z relacji osób zgłaszających wynikało, że objęty ogniem budynek zamieszkuje mężczyzna. Policjanci potwierdzili, że na tej posesji mieszka 66-latek. W trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych strażacy odnaleźli w domu ciało. Po zakończeniu akcji na miejscu pracę rozpoczęły służby śledcze. Policjanci wykonywali czynności procesowe, które też kontynuowane w poniedziałek – z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.

Na polecenie prokuratora ciało zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji. Postępowanie ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności pożaru, a także potwierdzić tożsamość osoby, której ciało znaleziono w budynku.

TRAGICZNY POŻAR
POŻAR