Tragiczny pożar domu. W środku znaleziono ciało

Pożar wybuchł w gminie Piszczac

Spłonął parterowy, murowany dom

W trakcie akcji strażacy znaleźli w budynku ciało

Policja ustala okoliczności zdarzenia i potwierdza tożsamość poszkodowanego

Czynności będą kontynuowane z udziałem biegłego pożarnictwa

Prokurator polecił zabezpieczenie ciała do sekcji

Służby ratunkowe otrzymały informację o pożarze w niedzielę przed godz. 19. Z relacji osób zgłaszających wynikało, że objęty ogniem budynek zamieszkuje mężczyzna. Policjanci potwierdzili, że na tej posesji mieszka 66-latek. W trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych strażacy odnaleźli w domu ciało. Po zakończeniu akcji na miejscu pracę rozpoczęły służby śledcze. Policjanci wykonywali czynności procesowe, które też kontynuowane w poniedziałek – z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.

Na polecenie prokuratora ciało zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji. Postępowanie ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności pożaru, a także potwierdzić tożsamość osoby, której ciało znaleziono w budynku.