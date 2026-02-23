Najlepsze kebaby w Lublinie – TOP 10 lubelskich kebabów

Najlepszy kebab Lublin - LISTA
Kiedy dopada nas głód, szukamy szybkiego, smacznego i często niedrogiego posiłku. Kebab to doskonały wybór na lunch w biegu, kolację po intensywnym dniu, a także popularna opcja po imprezie, idealna do zaspokojenia dużego apetytu. W takich momentach wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepszy kebab w Lublinie? Aby ułatwić wybór, przygotowaliśmy ranking TOP 10 lubelskich kebabów, oparty na opiniach i ocenach klientów.
- Kebab King Royal
- Adres: Bernardyńska 6, 20-400 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Zamówiliśmy z dostawą dwa średnie kebaby meksykańskie. Dojechały przed czasem. Okazało się że to najlepszy kebab jakiego jedliśmy Ser był dobrze wyczuwalny, ciągnął się. Kebaby przyjechałe ciepłe. Wielka porcja, wszystko starannie złożone, idealna proporcja kurczaka, surówki, frytek i sosów. Frytki naprawde na plus i było ich dużo. Nasz wspólokator również zamówił Mega rollo meksykańskie i również był zadowolony. Teraz to nasz ulubiony kebab i mamy nadzieje że się nie zepsuje nigdy"
- Kebab Turecki
- Adres: Nadbystrzycka 5, 20-618 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo lubię to miejsce. Od kilku miesięcy, za każdym razem gdy spaceruję po centrum, zawsze tu zaglądam. Nie jestem wielką fanką kebabu, ale jeśli mam ochotę – to tylko tutaj. Szybko i pysznie! Bardzo też polubiłam i serdecznie polecam zapiekanki oraz baklawę – są przepyszne! Obsługa jest bardzo i bardzo miła i serdeczna, często mają promocje albo coś w prezencie. Latem bardzo smakowały mi lody. Zawsze też dostaję pyszną herbatę w prezencie – to naprawdę bardzo miłe! Polecam!"
- Lucky Kebab
- Adres: Nadbystrzycka 20, 20-618 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wyśmienity kebab, swieże mieso, chrupiące warzywa oraz przepyszne sosy, polecam spróbować mega ostrego na prawdę robi robotę. Kebab XL dla wyglodniałych kebaborzerców, bardzo duża porcja nie zjadłem calego Ceny również przystępne i na każdą kieszeń, szybka i miła obsługa to również atut. Polecam to miejsce i na pewno wrócę niebawem."
- O! kebab
- Adres: Diamentowa 19, 20-471 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Obsługa bardzo komunikatywna.Danie bardzo mi smakowało. Każdy składnik miał świeży smak. Polecam"
- Pyszny Kebab Lublin
- Adres: Księdza Jerzego Popiełuszki 35A, 20-052 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Najlepsza kula jaka jadłem do tej pory w Lublinie. Soczyste mięsko, świeże frytki ala mc, suruweczka z fetą i świeżymi ogórkami. Jadłem kapsalona tą pozycję mogę polecić. Nie wiem jak z pita/tortillą na tomiast reszta klientów wyglądała na zadowolonych. Duży ruch w lokalu, czysto, pachnąco. Miła obsługa wydają się fajni panowie. Moim z daniem w obrębie Wieniawa/Slawinek/Slawin najlepsza pozycja na ten moment. UWAGA OSTRY SOS NA PRAWDE OSTRY."
- STAR Kebab
- Adres: Lubartowska 3, 20-400 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Super jedzenie i obsługa. Dużo mięsa i wszystkiego co potrzebne do tego żeby było extra. Panowie znają się na smaku i przygotowaniu. Polecam wszystkim"
- Fura Kebabów
- Adres: Władysława Jagiełły 1, 20-281 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Kebab solidny, idealnie ratio mięsa do sałatki. Sos lagodny mocno ziołowy, ostry nie za pikantny. Nie ma też za dużo sosu, nie pływa wszystko. Polecam"
- Ankara Kebab
- Adres: Głuska 86, 20-380 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Polecam! Kebab był na prawdę świetny, smak oraz konsystencja potrawy bardzo dobra. Co ważne - nie rozpadło sie to wszystko, można było zjeść nie gubiąc połowy posiłku. Ja i córka jesteśmy zadowoleni z przygotowanego dania. Uważamy, że jest to lepsze, niż to co serwowano nam w okolicach centrum Lublina. Nadłożę kilometrów aby to wrócić i dobrze zjeść."
- Piri-Piri Kebab Lublin
- Adres: Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Pierwszy raz! Obawiałem się, że będzie przereklamowany. Księciu też dodał swoje, więc tak sceptycznie na wstępie Obsługa kumata i naprawdę szybko zgarnia zamówienie - sobota wieczór. Lokal nie za pełny, raczej pusty. Parę łyków piwka i dzwoni! Jest! Gotowy! Mięso wołowo-baranie na ostrym sosie. Dobrze wypełniony placek bąbelkowy co widać na zdjęciach, a zaznaczam, że jest to opcja maluch Po paru dziabach smak naprawdę ok. Mięsko ma strukturę, która między zębami zostaje ale właśnie tak ma być, no chyba, że preferujesz mielonki. Wtedy zawód na maksa. Placek z bąbelkami smaczny i nie zapycha przy tej ilości wsadu. Komponuje się to całkiem nieźle. Sos ostry jest niezły i nie zabił pozostałych smaków. W między czasie przewinęło się sporo osób po wynosy, także działa a lokalni szamają! Zachęcam, aby spróbować przy okazji wizyty w Lublinie"
- Kohinoor Kebab
- Adres: Krakowskie Przedmieście 68, 20-400 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Bylismy na weekend i dwa razy tam jedliśmy. Zero rozstrojenia żołądkowego. A ciągła kolejka mówi sama za siebie. Porcje ogromne, wypchane mięsem po brzegi. Smak ok i duży wybór wariantów. Lokal mógłby zmienić trochę wystrój i łazienka dosyć obskurna, ale jest! Co nie w wszytskich kebabach się zdarza. Miejsce do siedzenia w środki i na zewnątrz."