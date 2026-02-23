Najlepsze sushi w Lublinie – TOP 10 lubelskich sushi

Najlepsza restauracja z sushi Lublin - LISTA
Sushi to coś więcej niż jedzenie – to sztuka kulinarna, precyzja wykonania i harmonia smaków, która przyciąga smakoszy z całego świata. Niezależnie od tego, czy szukamy miejsca na elegancką kolację biznesową, nowoczesny lunch z przyjaciółmi, czy po prostu pragniemy spróbować czegoś wyjątkowego i świeżego, wybór odpowiedniej restauracji jest kluczowy. W dynamicznie rozwijającym się świecie gastronomii, poszukiwanie najlepszej restauracji z sushi w Lublinie może być wyzwaniem. Aby ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy zestawienie lokali, które wyróżniają się jakością składników, kreatywnością w przygotowaniu i doskonałą obsługą, gwarantując niezapomniane wrażenia kulinarne.
- Tosaka Sushi
- Adres: Aleje Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Zamówiliśmy zestaw nr 7.40 sztuk zniknęło w mgnieniu oka.Opinia syna: "wybitne, lepszego sushi nie jadłem"Opinia moja: świeże, pyszne, pięknie podaneZdecydowanie polecam"
- Kago Sushi
- Adres: Stanisława Leszczyńskiego 60, 20-068 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Przyjemne miejsce, bez zadęcia, obsługa miła, dania dobre. Nie jadlam tu jeszcze sushi. Ostatnio spróbowałam Okonomiyaki – Japoński placek z owocami morza. Dobry, ale trzeba być do niego porządnie glodnym, bo porcja sluszna a danie sycące. Ramen z łososiem był również dobry. Mąż ocenił 9/10. Dużo osób zamawia na wynos więc na sushi trzeba na ogół dłużej poczekać."
- Akari Sushi Lublin
- Adres: Relaksowa 18, 20-819 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Akari Sushi w Lublinie to zdecydowanie jedno z najlepszych miejsc na pyszne sushi w mieście! Świeże składniki, starannie przygotowane rolki i piękna prezentacja sprawiają, że każdy talerz wygląda i smakuje świetnie. Obsługa jest miła, uśmiechnięta i zawsze chętnie doradzi. Klimat lokalu jest przytulny, idealny zarówno na szybki lunch, jak i spokojną kolację. Zdecydowanie polecam — chętnie wrócę tu ponownie!"
- Momiko Sushi
- Adres: Tadeusza Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Sushi mega smaczne i naprawdę na bogato Dużo ryby, fajne rolki, wszystko świeże i dobrze zrobione. Smakowo top — chociaż cenowo raczej z tych droższych. Mimo to zjedzone z przyjemnością i bez żalu"
- Oso Sushi - Restauracja japońska
- Adres: Tomasza Zana 19, 20-601 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Wystrój bardzo schludny i klimatyczny, pomimo, że restauracja znajduje się wewnątrz centrum handlowego lokal jest dobrze wygłuszony. Obsługa bardzo miła i bezproblemowa, krótki czas oczekiwania na jedzenie, ponadto bardzo smaczne i czuć że składniki są świeże.Bardzo polecam!"
- MusiSushi Restauracja Japońska, sushi, ramen
- Adres: Północna 30A, 20-064 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Chyba najlepsza "suszarnia" w LubliniePolecamTrochę trudno o stolik, ale to pokłosie dobrego jedzenia"
- Kobi Sushi
- Adres: Tadeusza Kościuszki 10, 20-006 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Zostawiam 5/5 gwiazdek, ponieważ jestem bardzo zadowolona z wizyty w tym miejscu! Był to pierwszy, ale z pewnością nie ostatni raz! Bardzo dziękuję za możliwość zamówienia tortu sushi (ponieważ jak zostaliśmy poinformowani, to jest on zamawiany z wyprzedzeniem, a nam zdecydowano się przygotować tort „od tak” - dodam, że był to poniedziałek więc pewnie dzień tygodnia i ilość zamówień ma znaczenie).Sushi bardzo dobre, przystawki również!Serdecznie polecam!"
- Yuka
- Adres: Peowiaków 6, 20-007 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Przypadkowy wybór miejsca na kolację, ale to był strzał w dziesiątkę!Super przygotowane sushi z niecodzienną kombinacją smaków oraz do kompletu zaskakująco bogate sashimi."
- Masami Sushi
- Adres: Prezydenta Gabriela Narutowicza 33, 20-016 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Mam tu blisko z pracy ale trafiłam po raz pierwszy, na kolację z partnerem z okazji dnia chłopaka obsługa była bardzo miła, zapowiedzieli ze trzeba będzie poczekać godzinę na sushi, na ramen to krócej. Ostatecznie wszystko zostało szybko podane. Ramon bardzo dobry, fajna jest możliwość skomponowania samemu - zestawy dodatków osobno, różne buliony osobno. Sushi może nie na gwiazdkę michelina, ale bardzo przyzwoite, smaczne, świeże, ładnie podane. Lokal zadbany, mają stoliki na głównej "sali " oraz kameralne pokoiki. Wystrój ciekawy. Ceny średnie, dobry stosunek do jakości. Polecam! Sama będę wpadać częściej :)"
- Takushi Ramen & Sushi
- Adres: Pana Balcera 6A, 20-631 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Ramen jest bardzo dobry. Jadłam go tu po raz pierwszy latem, ale teraz smakował jeszcze lepiej W środku lokalu jest przyjemnie, ale minusem był brak włączonego wieczorem światła w części sali. Siedzenie w półmroku nie jest zbyt przyjemne."