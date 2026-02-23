Wyniki LOTTO 23.02.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

2026-02-23 14:10

Sprawdź, jakie liczby wygrały w Lotto 23.02.2026 i czy Twoje dzisiejsze typy przyniosły wyczekiwaną wygraną. Publikujemy aktualne zestawienie wylosowanych numerów dla gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Porównaj swoje kupony z oficjalnymi wynikami i przekonaj się, czy szczęście uśmiechnęło się do Ciebie właśnie tego wieczoru.

Wyniki MultiMulti 23.02.2026

Godzina 14:00: 2, 13, 14, 24, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 45, 51, 54, 58, 66, 69, 72, 73, 77, 80 oraz dodatkowo 77.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 23.02.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 23.02.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 23.02.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 5, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
