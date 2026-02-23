Śmiertelne potrącenie w Dęblinie. 60-latek zginął na miejscu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-23 8:01

Tragiczny wypadek w Dęblinie (woj. lubelskie). W sobotę 21 lutego wieczorem na ul. Grunwaldzkiej doszło do potrącenia pieszego. 60-letni mieszkaniec miasta zginął na miejscu. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora.

Śmiertelne potrącenie w Dęblinie. 60-latek zginął na miejscu

i

Autor: Policja Lubelska/ Materiały prasowe
  • 21 lutego, przed godz. 20.00, ul. Grunwaldzka w Dęblinie
  • 60-letni pieszy zginął na miejscu
  • 19-letni kierowca Fiata Pandy był trzeźwy
  • Ciało zabezpieczono do sekcji
  • Droga była czasowo zablokowana

Do tego tragicznego wypadku doszło przed godziną 20. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Fiatem Pandą 19-latek potrącił mężczyznę, który najprawdopodobniej wtargnął na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z komisariatu w Dęblinie. Mundurowi podjęli czynności ratownicze wobec poszkodowanego, a następnie akcję przejęli medycy. Pomimo udzielonej pomocy życia 60-latka nie udało się uratować.

Czytaj też: Tragiczny pożar domu na Lubelszczyźnie! Nie żyje kobieta

Ofiarą wypadku był 60-letni mieszkaniec Dęblina. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy Fiata. - 19-letni mieszkaniec gminy Puławy był trzeźwy - przekazała nadkomisarz Anna Kamola.

Na czas prowadzonych oględzin miejsce wypadku było zablokowane. Okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia wyjaśni prowadzone śledztwo.

Motocyklista zginął w wypadku w Krakowie 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DĘBLIN
WYPADEK DĘBLIN