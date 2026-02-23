Śmiertelne potrącenie w Dęblinie. 60-latek zginął na miejscu

21 lutego, przed godz. 20.00, ul. Grunwaldzka w Dęblinie

60-letni pieszy zginął na miejscu

19-letni kierowca Fiata Pandy był trzeźwy

Ciało zabezpieczono do sekcji

Droga była czasowo zablokowana

Do tego tragicznego wypadku doszło przed godziną 20. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Fiatem Pandą 19-latek potrącił mężczyznę, który najprawdopodobniej wtargnął na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z komisariatu w Dęblinie. Mundurowi podjęli czynności ratownicze wobec poszkodowanego, a następnie akcję przejęli medycy. Pomimo udzielonej pomocy życia 60-latka nie udało się uratować.

Ofiarą wypadku był 60-letni mieszkaniec Dęblina. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy Fiata. - 19-letni mieszkaniec gminy Puławy był trzeźwy - przekazała nadkomisarz Anna Kamola.

Na czas prowadzonych oględzin miejsce wypadku było zablokowane. Okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia wyjaśni prowadzone śledztwo.