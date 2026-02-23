Śmiertelne potrącenie w Dęblinie. 60-latek zginął na miejscu

- 21 lutego, przed godz. 20.00, ul. Grunwaldzka w Dęblinie
- 60-letni pieszy zginął na miejscu
- 19-letni kierowca Fiata Pandy był trzeźwy
- Ciało zabezpieczono do sekcji
- Droga była czasowo zablokowana
Do tego tragicznego wypadku doszło przed godziną 20. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Fiatem Pandą 19-latek potrącił mężczyznę, który najprawdopodobniej wtargnął na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z komisariatu w Dęblinie. Mundurowi podjęli czynności ratownicze wobec poszkodowanego, a następnie akcję przejęli medycy. Pomimo udzielonej pomocy życia 60-latka nie udało się uratować.
Czytaj też: Tragiczny pożar domu na Lubelszczyźnie! Nie żyje kobieta
Ofiarą wypadku był 60-letni mieszkaniec Dęblina. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy Fiata. - 19-letni mieszkaniec gminy Puławy był trzeźwy - przekazała nadkomisarz Anna Kamola.
Na czas prowadzonych oględzin miejsce wypadku było zablokowane. Okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia wyjaśni prowadzone śledztwo.