Tragiczny pożar domu na Lubelszczyźnie! Nie żyje kobieta

Zofia Dąbrowska
Policja
2026-02-22 18:30

96-letnia mieszkanka gminy Zalesie zginęła w pożarze drewnianego domu jednorodzinnego. Ogień wybuchł wczoraj przed południem. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i podjętej reanimacji nie udało się uratować seniorki. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

pożar Zalesie

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Tragiczny pożar w gminie Zalesie. Nie żyje 96-letnia kobieta

Do tragicznego pożaru doszło 21 lutego przed godziną 12. na terenie gminy Zalesie w powiecie bialskim. Ogień objął drewniany, parterowy dom mieszkalny. W wyniku zdarzenia życie straciła 96-letnia właścicielka posesji. Służby ratunkowe zostały powiadomione przez kobietę mieszkającą w sąsiedztwie, która zauważyła wydobywający się z budynku dym. Z przekazanych informacji wynikało, że w środku może przebywać właścicielka domu. Drzwi do budynku były zamknięte, a w jego wnętrzu panowało silne zadymienie, co znacznie utrudniało działania ratownicze. Podczas akcji gaśniczej strażacy odnaleźli w środku seniorkę. Natychmiast podjęto próbę reanimacji. Niestety, mimo wysiłków ratowników, życia 96-latki nie udało się uratować. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Po zakończeniu działań gaśniczych teren został zabezpieczony, a pracę rozpoczęły służby śledcze. Czynności wykonywane były pod nadzorem prokuratora.

Policja przypomina o bezpieczeństwie w sezonie grzewczym. Ostrożnie z ogniem!

Decyzją śledczych ciało kobiety zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma pomóc w ustaleniu bezpośredniej przyczyny śmierci. Policjanci prowadzą postępowanie, które wyjaśni dokładne okoliczności oraz przyczynę pojawienia się ognia. Na obecnym etapie nie są znane szczegóły dotyczące źródła pożaru. Służby po raz kolejny apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie grzewczym. Przypominają o przestrzeganiu zaleceń producentów pieców i kominków. Nie wolno pozostawiać bez nadzoru otwartego ognia, w tym świec czy urządzeń grzewczych. Ważne jest także regularne kontrolowanie stanu instalacji elektrycznych i grzewczych oraz przewodów kominowych. Kominy powinny być systematycznie czyszczone przez uprawnionych kominiarzy. Specjaliści zalecają również montaż czujników dymu i czadu, które mogą w porę ostrzec przed zagrożeniem i uratować życie. Śledztwo w sprawie tragicznego pożaru trwa.

