Paralotniarz runął na ziemię! Na miejscu śmigłowiec LPR

Wypadek paralotniarza pod Zamościem. 57-latek transportowany śmigłowcem LPR

57-letni paralotniarz spadł na ziemię w miejscowości Gorajec-Zastawie w powiecie zamojskim! Do wypadku doszło w niedzielę przed godziną 15 w miejscowości Gorajec-Zastawie na Lubelszczyźnie. Mieszkaniec województwa podkarpackiego spadł z paralotni na pole w pobliżu drogi krajowej nr 74, na odcinku między Frampolem a Szczebrzeszynem. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ze względu na charakter zdarzenia i odniesione obrażenia zdecydowano o transporcie lotniczym do specjalistycznego szpitala w Lublinie. Jak ustalono, mężczyzna doznał urazów nóg. W chwili udzielania pomocy był przytomny. Z dotychczasowych informacji wynika, że do wypadku mogło dojść już w trakcie startu. Paralotniarz miał wystartować ze wzniesienia w Radecznicy. Prawdopodobnie podczas wznoszenia zahaczył o drzewo, co mogło zaburzyć tor lotu. W efekcie nie zdołał ustabilizować paralotni i spadł na pole w Gorajcu-Zastawiu. Te okoliczności będą jeszcze szczegółowo analizowane.

Na czas akcji ratowniczej droga krajowa nr 74 była częściowo zablokowana. Wstrzymano ruch w rejonie lądowania śmigłowca

Policja prowadzi czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn zdarzenia. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. warunki pogodowe panujące w chwili startu oraz stan techniczny sprzętu. Nie wiadomo na razie, czy do wypadku przyczynił się błąd pilota, nagła zmiana wiatru czy inny czynnik. Na czas akcji ratowniczej droga krajowa nr 74 była częściowo zablokowana. Wstrzymano ruch w rejonie lądowania śmigłowca LPR, co spowodowało utrudnienia dla kierowców. Po zakończeniu działań służb ruch został przywrócony i obecnie nie ma już problemów z przejazdem. To kolejny w ostatnich miesiącach wypadek z udziałem paralotniarza w regionie. Służby przypominają, że nawet przy sprzyjających warunkach lot tego typu wymaga doświadczenia, ostrożności i stałej kontroli sytuacji w powietrzu. Wystarczy chwila, by lot rekreacyjny zakończył się interwencją ratowników.

