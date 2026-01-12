Lublin. "Bieg na Golasa" nad brzegiem Zalewu Zemborzyckiego. "Wszystko przebiegło idealnie!'

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Konsultacja: jch
2026-01-12 16:20

Piękną mamy zimę, skrzący mróz i śnieżna biel śniegu, czegóż chcieć więc więcej, aby.... rozebrać się do rosołu i zrobić sobie wesołą przebieżkę na milę morską, czyli bagatela, 1852 metry?

  • V „Bieg na Golasa” odbył się w niedzielę nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie
  • W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 roznegliżowanych uczestników
  • Dystans biegu wyniósł jedną milę morską, czyli 1852 metry
  • Organizator: Lubelski Klub Morsa
  • Pogoda sprzyjała: ok. 5 stopni mrozu i opady śniegu
  • Wśród uczestników byli zarówno doświadczeni biegacze, jak i amatorzy

Do takiego wniosku doszło prawie stu roznegliżowanych śmiałków, którzy w niedzielę wystartowali w V "Biegu na Golasa" nad brzegiem Zalewu Zemborzyckiego. Po takim wysiłku wypadało rzecz jasna schłodzić się w rześkich wodach płynącej nieopodal Bystrzycy. Liczni spacerowicze, którzy odwiedzili w niedzielę „lubelskie morze“ przecierali oczy ze zdumienia: oto jęli mijać ich... skąpo odziani ludzie. Jeden czy dwóch - takie rzeczy jeszcze się zdarzają. Ale to był prawdziwy tłum! Na „Biegu na Golasa“ zorganizowanym przez Lubelski Klub Morsa pojawili się zarówno doświadczeni biegacze jak i bardziej spacerowi sprinterzy. Wśród prawie setki startujących pięć osób (w tym trzy panie) zdecydowało się zrzucić nie tylko fatałaszki, ale i zzuć jakże niepotrzebne w tym wypadku obuwie. Pogoda dopisała znakomicie, było pięć stopni mrozu i pięknie prószył śnieg.

- Biegamy po to, żeby promować aktywność fizyczną, bo to wychodzi nam na zdrowie - zachęca Paweł Drozd, prezes działającego prężnie Lubelskiego Klubu Morsa. 11 stycznia dopisała im pogoda - w ubiegłym roku ze względu na marną, zbyt ciepłą aurę bieg się nie odbył. - W tym zaś roku wszystko przebiegło idealnie!

Czytaj też: Pożar kościoła w Lublinie. Znika charakterystyczna wieża. "Serce boli"

Dla Henryka „Żelaznego Henia“ Kowalskiego (75 l.) był to drugi „Bieg na Golasa". - Oczywiście tylko teoretycznie. Biegam bardzo dużo i jak jest tak pięknie jak dzisiaj chętnie zdejmuję koszulkę - zapewnia wytrawny biegacz, któremu nie straszne maratony (swej formie i możliwościom biegowym zawdzięcza pseudonim) i jeden z nestorów lubelskiego morsowania.

Czytaj też: Rodzina bałwanów w Lublinie. Państwo Wrońscy zbudowali zimowy hit osiedla

Pluskanie w Bystrzycy, która miała tego dnia około dwóch stopni Celsjusza większość biegaczy uznała za wisienkę na torcie, niezbędne wręcz dopełnienie niedzielnego południa.

Biegali na golasa po śniegu
Lublin. Bieg na Golasa nad brzegiem Zalewu Zemborzyckiego. Wszystko przebiegło idealnie!'
15 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MORSOWANIE