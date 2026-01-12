V „Bieg na Golasa” odbył się w niedzielę nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie

W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 roznegliżowanych uczestników

Dystans biegu wyniósł jedną milę morską, czyli 1852 metry

Organizator: Lubelski Klub Morsa

Pogoda sprzyjała: ok. 5 stopni mrozu i opady śniegu

Wśród uczestników byli zarówno doświadczeni biegacze, jak i amatorzy

Do takiego wniosku doszło prawie stu roznegliżowanych śmiałków, którzy w niedzielę wystartowali w V "Biegu na Golasa" nad brzegiem Zalewu Zemborzyckiego. Po takim wysiłku wypadało rzecz jasna schłodzić się w rześkich wodach płynącej nieopodal Bystrzycy. Liczni spacerowicze, którzy odwiedzili w niedzielę „lubelskie morze“ przecierali oczy ze zdumienia: oto jęli mijać ich... skąpo odziani ludzie. Jeden czy dwóch - takie rzeczy jeszcze się zdarzają. Ale to był prawdziwy tłum! Na „Biegu na Golasa“ zorganizowanym przez Lubelski Klub Morsa pojawili się zarówno doświadczeni biegacze jak i bardziej spacerowi sprinterzy. Wśród prawie setki startujących pięć osób (w tym trzy panie) zdecydowało się zrzucić nie tylko fatałaszki, ale i zzuć jakże niepotrzebne w tym wypadku obuwie. Pogoda dopisała znakomicie, było pięć stopni mrozu i pięknie prószył śnieg.

- Biegamy po to, żeby promować aktywność fizyczną, bo to wychodzi nam na zdrowie - zachęca Paweł Drozd, prezes działającego prężnie Lubelskiego Klubu Morsa. 11 stycznia dopisała im pogoda - w ubiegłym roku ze względu na marną, zbyt ciepłą aurę bieg się nie odbył. - W tym zaś roku wszystko przebiegło idealnie!

Dla Henryka „Żelaznego Henia“ Kowalskiego (75 l.) był to drugi „Bieg na Golasa". - Oczywiście tylko teoretycznie. Biegam bardzo dużo i jak jest tak pięknie jak dzisiaj chętnie zdejmuję koszulkę - zapewnia wytrawny biegacz, któremu nie straszne maratony (swej formie i możliwościom biegowym zawdzięcza pseudonim) i jeden z nestorów lubelskiego morsowania.

Pluskanie w Bystrzycy, która miała tego dnia około dwóch stopni Celsjusza większość biegaczy uznała za wisienkę na torcie, niezbędne wręcz dopełnienie niedzielnego południa.