Wyniki LOTTO 27.02.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-02-27 14:12

Sprawdź, czy Twoje liczby w grach EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto okazały się trafione. Wyniki Lotto z dnia 27.02.2026 to zestawienie aktualnych liczb, które decydują o dzisiejszych wygranych i Twojej szansie na fortunę. Poniżej publikujemy zwycięskie numery dla wszystkich gier zaplanowanych na ten piątek.

i

Autor: Robert Skowroński Maszyny losujące Lotto: bębnowa do Multi Multi z żółtymi kulami i prostopadłościenna do Mini Lotto z kolorowymi kulami, na tle fioletowych i żółtych plansz z logotypami. Więcej o wynikach loterii przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki EuroJackpot 27.02.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 27.02.2026

Godzina 14:00: 2, 14, 20, 21, 26, 27, 32, 37, 43, 50, 52, 54, 56, 57, 61, 64, 68, 72, 73, 79 oraz dodatkowo 2.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 27.02.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 27.02.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 27.02.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
