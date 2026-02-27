Autobus utknął między rogatkami! Mogło dojść do tragedii

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-02-27 16:18

Zgroza! W Świdniku (woj. lubelskie) kierowca autobusu miejskiego wjechał na przejazd kolejowy pomimo błyskających czerwonych świateł i dzwonka, alarmujących o zbliżającym się pociągu. Utknął pomiędzy rogatkami, w ostatnim momencie umknął ze śmiertelnej pułapki. Choć nikomu nic się nie stało, czekają go poważne kłopoty.

Lublin SE Google News

Autobus utknął między rogatkami

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w rejonie dworca PKP Świdnik Wschód. To bardzo specyficzne i niebezpieczne miejsce dla zmotoryzowanych. Przejazd przez tory umiejscowiony jest bardzo niefortunnie: po obu stronach torów, praktycznie w odległości kilku metrów są skrzyżowania, w dodatku z drogi nader chętnie korzystają kierowcy, gdyż jest to wyjazdówka w stronę Mełgwi i innych miejscowości, będących sypialniami Świdnika. Słowem, jest ciężko. Do mrożących krew w żyłach scen doszło 19 lutego, krótko po godzinie 15-tej. Autobus, rejsowy pojazd MPK Lublin jedzie od strony Mełgwi wjeżdżając do Świdnika. Kierowca tuż przed przejazdem musi skręcić ostro w lewo, prawie pod kątem prostym. Być może zajęty manewrowaniem autobusem (panuje duży ruch, z naprzeciwka jadą auta) nie zauważa, że czerwone lampy sygnalizacji zaczynają mrugać, a z głośników słychać charakterystyczny dzwonek. Wjeżdża, a rogatki się zamykają. Autobus, z trzema pasażerami w środku zostaje uwięziony.

- Do niedawna był tu dróżnik, teraz jest automat i zrobiło się niebezpiecznie - mówi kobieta pracująca w sąsiedztwie.

Być może szofer był przekonany, że w budynku stacyjnym jest dróżnik - wychyla się z kabiny patrząc w kierunku budynku. W końcu rusza, udaje mu się przejechać pomiędzy barierkami. Po chwili przez stację przejeżdża z dużą prędkością skład towarowy, kilkadziesiąt cystern z paliwem....

- Miga czerwone światło. Słychać sygnał dźwiękowy. Zaczynają opadać rogatki.

I wtedy na przejazd kolejowo-drogowy wjeżdża autobus pełen pasażerów... - informują później Polskie Linie Kolejowe, publikując w sieci nagranie z monitoringu mając na uwadze przestrogę dla innych kierowców. - Na takie zachowania nie ma naszej zgody.

Polecany artykuł:

Gdy to zrobisz, stracisz prawo jazdy. Nowe przepisy wejdą za chwilę i staną się…

Przewoźnik: "Nie ma przyzwolenia na takie zachowania"

Policja o wyczynie szofera dowiaduje się 20 lutego, zawiadomienie składa pracodawca kierowcy, MPK Lublin.

– Był to autobus linii nr 5, który jechał w kierunku Lublina. Sytuacja miała miejsce w czwartek 19 lutego br., chwilę po godzinie 15:00, a w autobusie było trzech pasażerów – informuje miejski przewoźnik. – Autobus zatrzymał się na drodze, nie bezpośrednio na torach i kierowca zdołał wyjechać między rogatkami. Jednak z uwagi na to, że sytuacja była bardzo niebezpieczna, jeszcze w miniony piątek sprawę zgłosiliśmy na policję. Wobec kierowcy zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, możliwe jest również zwolnienie z pracy. Nasza reakcja jest tu stanowcza i konkretna, i nie ma przyzwolenia na takie zachowania.

- To była bardzo niebezpieczna sytuacja, kierowcy grozi mandat karny w wysokości 2 tys. złotych i 15 punktów karnych. Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie - informuje w rozmowie z "Super Expressem" oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, aspirant sztabowy Elwira Domaradzka. – Tego rodzaju zachowania stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób, dlatego apelujemy do wszystkich kierowców o bezwzględne przestrzeganie sygnalizacji i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejazdów kolejowych.

Konsekwencje mogły być katastrofalne

O tym, co mogłoby się stać, trudno nawet myśleć.

- A zauważył pan, że na tej linii nie brak autobusów na wodór? Ten też taki był...- mówi starszy Świdniczanin, który przejazd, ale pieszo, mija kilka razy dziennie. - Strach...

Szoferowi się udało. Zawsze mógł też staranować przejazd. Tak naprawdę zepsułby jedynie złączkę, którą da się wymienić w ciągu kilkunastu minut.

- Jej koszt o to nieco ponad 50 zł - informuje PLK S.A.

Uważajmy na przejazdach kolejowych!

Firma, która zarządza torami w Polsce prowadzi kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd“ już dłuższy czas.

- To nasz sposób, by powiedzieć „STOP” brawurze i łamaniu przepisów na przejazdach i przejściach kolejowych. Stawiamy „Szlaban na ryzyko!” - tłumaczą na swej stronie internetowej.

Jak sobie dać radę? W grudniu 2024 roku pokazano to na przejeździe przy ul. Pszczelej w Zemborzycach. Dostawczak „uciekł“ bez trudu, a na aucie nie było nawet śladu. W kampanii powtarzane jest bardzo często: uważajmy na przejazdach kolejowych. O tym, że warto o tym pamiętać, nikogo nie trzeba przekonywać. W lecie 2024 roku na przejeździe położonym kilkaset metrów od miejsca pokazu pod pociąg wjechał kierowca osobowego forda. Zginął na miejscu...

- Od początku roku na terenie województwa lubelskiego doszło do 16 wypadków i kolizji na przejazdach kolejowych, na skutek których 3 osoby poniosły śmierć. W całym kraju zanotowano aż 150 wypadków. Zginęły w nich 42 osoby - precyzowała wtedy Anna Znajewska-Pawluk, z zespołu prasowego PLK S.A.

Autobus utknął na przejeździe kolejowym
Galeria zdjęć 10
Czy dobrze znasz slang kolejowy?
Pytanie 1 z 10
"Badyle" to określenie:
W trakcie jazdy od opla odpadło koło. Dramat na przejeździe kolejowym!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA ŚWIDNIK
PRZEJAZD KOLEJOWY
AUTOBUS