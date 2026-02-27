Weekend to idealny czas, by na chwilę zwolnić tempo i oddać się ulubionej rozrywce. Nic nie relaksuje tak skutecznie, jak dobra produkcja filmowa czy wciągający serial, które pozwalają oderwać się od codziennych obowiązków i przenieść w zupełnie inny świat. Warto więc zaplanować weekendowy seans i po prostu cieszyć się chwilą relaksu przed ekranem. Co obejrzeć?

Co obejrzeć w weekend? Te produkcje trzeba zobaczyć

Zastanawiasz się, co obejrzeć w weekend? Przygotowaliśmy zestawienie produkcji, które naprawdę warto zobaczyć. Znajdziesz tu zarówno pełne napięcia thrillery, które wciągną cię od pierwszej sceny, jak i lekkie komedie idealne do relaksu po całym tygodniu. Nie zabraknie także poruszających dramatów oraz seriali, które można nadrobić w jeden wieczór. W galerii zdjęć poniżej znajdziesz konkretne propozycje, zachęcamy do sprawdzenia.

Najlepsze filmy i seriale na weekend. Te obejrzycie w jeden wieczór

Ukryta opcja Netflixa. Mało kto o niej wie

Netflix kojarzy się przede wszystkim z hitowymi serialami i filmami, które potrafią wciągnąć na długie godziny. Tymczasem platforma skrywa także mniej oczywiste rozwiązania, o których wciąż wie niewielu użytkowników. Jedno z nich szczególnie docenią ci, którzy lubią stworzyć w mieszkaniu przytulny klimat - nawet jeśli za oknem szaro i chłodno, a o prawdziwym kominku mogą tylko pomarzyć. Więcej szczegółów na temat tej funkcji oraz sposobu jej uruchomienia opisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule tutaj: Ukryta funkcja Netflixa. Serial, który nie jest serialem, a mieszkańców bloków z wielkiej płyty go pokochają.

