Zielony Lublin bez Dublina. Nieudane połączenie w Dniu Św. Patryka

Mariusz Mucha
2026-03-18 14:38

Miało być symboliczne spotkanie dwóch miast, a skończyło się rozczarowaniem. W Dniu Św. Patryka lublinianie zebrali się przy Portalu na Placu Litewskim, by połączyć się z Dublinem i zobaczyć słynną paradę. Niestety, zawiodła technika.

Dzień Św. Patryka w Lublinie

Lublin czekał na Dublin i… się nie doczekał. Tak jak przed rokiem, w Dzień Św. Patryka przy „Portalu” na Placu Litewskim zrobiło się zielono, a lublinianie czekali na połączenie ze stolicą Irlandii. Były polskie i irlandzkie flagi, trójlistne koniczynki, jednak zawiodła technika – połączenie z Dublinem i Narodową Paradą Świętego Patryka zostało przerwane. Za rok na pewno się uda!

Lublin czekał, Dublina nie było

17 marca jest w Irlandii dniem ustawowo wolnym od pracy, a cały kraj świętuje. Jednym z najważniejszych wydarzeń jest Narodowa Parada Świętego Patryka – przez ulice starego Dublina przemierzają wtedy dziesiątki orkiestr z całego świata, kuglarze i tancerze. Tym razem zabrakło tam lublinian.

Wyjątkowa atrakcja w Lublinie

Portal, działający od 2021 roku, to miejsce, w którym okrągły telebim łączy w czasie rzeczywistym Lublin z innymi miastami. Początkowo było to Wilno, później przez pewien czas także Nowy Jork, a obecnie również Dublin, Filadelfia i Ipswich.

Galeria zdjęć 10
Sonda
Planujesz świętować dzień świętego Patryka?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki