Zielony Lublin bez Dublina. Nieudane połączenie w Dniu Św. Patryka

Dzień Św. Patryka w Lublinie

Lublin czekał na Dublin i… się nie doczekał. Tak jak przed rokiem, w Dzień Św. Patryka przy „Portalu” na Placu Litewskim zrobiło się zielono, a lublinianie czekali na połączenie ze stolicą Irlandii. Były polskie i irlandzkie flagi, trójlistne koniczynki, jednak zawiodła technika – połączenie z Dublinem i Narodową Paradą Świętego Patryka zostało przerwane. Za rok na pewno się uda!

Lublin czekał, Dublina nie było

17 marca jest w Irlandii dniem ustawowo wolnym od pracy, a cały kraj świętuje. Jednym z najważniejszych wydarzeń jest Narodowa Parada Świętego Patryka – przez ulice starego Dublina przemierzają wtedy dziesiątki orkiestr z całego świata, kuglarze i tancerze. Tym razem zabrakło tam lublinian.

Wyjątkowa atrakcja w Lublinie

Portal, działający od 2021 roku, to miejsce, w którym okrągły telebim łączy w czasie rzeczywistym Lublin z innymi miastami. Początkowo było to Wilno, później przez pewien czas także Nowy Jork, a obecnie również Dublin, Filadelfia i Ipswich.

