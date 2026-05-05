Tragedia na Lubelszczyźnie. Samolot runął na ziemię w trakcie gaszenia pożaru!

Do tragicznego zdarzenia doszło podczas akcji gaśniczej na terenie Nadleśnictwa Józefów w powiecie biłgorajskim. W rejonie, gdzie od kilku godzin trwa walka z potężnym pożarem lasu, doszło do katastrofy samolotu gaśniczego typu Dromader biorącego udział w działaniach. Niestety, zdarzenie zakończyło się śmiercią jednej osoby. Jako pierwszy informację tę przekazał portal lublin112.pl. Tragiczne doniesienia dotyczące śmierci jednej osoby potwierdził na antenie TVP Info Marcin Bubicz z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na miejscu pracują odpowiednie służby, które będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.

-Samolot rozbił się w rejonie, w którym prowadził działania gaśnicze, czyli na terenie pożaru lasu - powiedział nam mł. kpt. Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Szczegóły na temat katastrofy na razie nie są znane.

Gigantyczny pożar w Puszczy Solskiej

Walka z ogniem na Lubelszczyźnie, między Józefowem a Łukową, jest niezwykle trudna. Pożar wybuchł około godziny 15:00 w okolicach miejscowości Kozaki i błyskawicznie się rozprzestrzenił. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przekazała najnowsze informacje dotyczące pożaru, z których wynika, że ogień objął już powierzchnię około 100 hektarów lasu.

Skala akcji jest ogromna. Na miejscu z żywiołem walczy obecnie około 300 strażaków, dysponujących 70 pojazdami gaśniczymi. Wodę niezbędną do gaszenia dowożą 4 specjalistyczne cysterny. Działania z ziemi wspierane są z powietrza przez śmigłowce zadysponowane przez Lasy Państwowe. Służby apelują do mieszkańców i kierowców o omijanie rejonu akcji i nieutrudnianie pracy strażakom. Droga wojewódzka nr 849 jest całkowicie zablokowana.

W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające moment katastrofy samolotu.