Pendolino za 10 zł. Ci pasażerowie skorzystają z promocji

Bilety po 10 zł. Tanie przejazdy na Dzień Dziecka 2026
Już wkrótce podróż pociągiem, nawet na pokładzie Pendolino, może kosztować zaledwie 10 zł. PKP Intercity przygotowało specjalną ofertę z okazji Dnia Dziecka. Promocja obowiązuje tylko 1 czerwca 2026 roku i pozwala na zakup biletu w cenie 10 zł na przejazdy krajowe. Co ważne, oferta dotyczy wszystkich pociągów przewoźnika - w tym także szybkich składów Pendolino (EIP), a także TLK, IC i EIC. Dodatkowo, warto wspomnieć, iż bilety w tej cenie obejmują przejazdy w drugiej klasie i dotyczą połączeń bezpośrednich, bez przesiadek.
Kto skorzysta z promocji?
Z oferty mogą skorzystać:
- dzieci,
- młodzież w wieku od 4 do 16 lat.
To właśnie dla tej grupy przygotowano specjalną pulę tanich biletów. Dzieci poniżej 4. roku życia standardowo podróżują bezpłatnie, jednak promocja 10 zł dotyczy starszych pasażerów.
Nawet Pendolino w promocyjnej cenie
Największe zainteresowanie budzi fakt, że promocja obejmuje także Pendolino, czyli najszybsze pociągi w Polsce. Dzięki temu młodzi pasażerowie mogą przejechać nawet długie trasy za symboliczną kwotę - niezależnie od dystansu. To duża zmiana względem standardowych cen, które w przypadku tych składów są zazwyczaj najwyższe w ofercie przewoźnika.
Jak kupić bilety za 10 zł?
Sprzedaż promocyjnych biletów już się rozpoczęła, a można je kupić:
- w kasach biletowych
- przez internet (system e-IC)
- w aplikacji mobilnej przewoźnika
Warto się pospieszyć - liczba miejsc w promocyjnej puli jest ograniczona. Jeśli uda wam się zakupić bilety z promocyjnej pulii, pamiętajcie aby przy kontrolii mieć ze sobą dokument potwierdzający wiek, np. legitymację szkolna lub dowód. Osoby, które nie będą w stanie potwierdzić swojego wieku, będą musiały liczyć się z konsekwencji, np. koniecznością zakupu biletu w standardowej cenie.