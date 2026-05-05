Pendolino za 10 zł. Ci pasażerowie skorzystają z promocji

Bilety po 10 zł. Tanie przejazdy na Dzień Dziecka 2026

Już wkrótce podróż pociągiem, nawet na pokładzie Pendolino, może kosztować zaledwie 10 zł. PKP Intercity przygotowało specjalną ofertę z okazji Dnia Dziecka. Promocja obowiązuje tylko 1 czerwca 2026 roku i pozwala na zakup biletu w cenie 10 zł na przejazdy krajowe. Co ważne, oferta dotyczy wszystkich pociągów przewoźnika - w tym także szybkich składów Pendolino (EIP), a także TLK, IC i EIC. Dodatkowo, warto wspomnieć, iż bilety w tej cenie obejmują przejazdy w drugiej klasie i dotyczą połączeń bezpośrednich, bez przesiadek.

Kto skorzysta z promocji?

Z oferty mogą skorzystać:

dzieci,

młodzież w wieku od 4 do 16 lat.

To właśnie dla tej grupy przygotowano specjalną pulę tanich biletów. Dzieci poniżej 4. roku życia standardowo podróżują bezpłatnie, jednak promocja 10 zł dotyczy starszych pasażerów.

Nawet Pendolino w promocyjnej cenie

Największe zainteresowanie budzi fakt, że promocja obejmuje także Pendolino, czyli najszybsze pociągi w Polsce. Dzięki temu młodzi pasażerowie mogą przejechać nawet długie trasy za symboliczną kwotę - niezależnie od dystansu. To duża zmiana względem standardowych cen, które w przypadku tych składów są zazwyczaj najwyższe w ofercie przewoźnika.

Jak kupić bilety za 10 zł?

Sprzedaż promocyjnych biletów już się rozpoczęła, a można je kupić:

w kasach biletowych

przez internet (system e-IC)

w aplikacji mobilnej przewoźnika

Warto się pospieszyć - liczba miejsc w promocyjnej puli jest ograniczona. Jeśli uda wam się zakupić bilety z promocyjnej pulii, pamiętajcie aby przy kontrolii mieć ze sobą dokument potwierdzający wiek, np. legitymację szkolna lub dowód. Osoby, które nie będą w stanie potwierdzić swojego wieku, będą musiały liczyć się z konsekwencji, np. koniecznością zakupu biletu w standardowej cenie.