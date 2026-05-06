Wyniki LOTTO 6.05.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-05-06 23:16

Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 6 maja 2026 roku i przekonaj się, czy Twoje szczęśliwe liczby padły w najnowszych losowaniach. Poniżej publikujemy aktualne zestawienia dla gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Porównaj swoje kupony z oficjalnymi wynikami z dzisiejszego dnia, by dowiedzieć się, czy wielkie wygrane trafiły właśnie do Twojej kieszeni.

Wyniki MultiMulti 6.05.2026

Godzina 14:00: 5, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 26, 31, 40, 44, 45, 48, 54, 65, 67, 73, 74, 76, 77 oraz dodatkowo 20.

Godzina 22:00: 2, 4, 10, 11, 14, 16, 17, 24, 25, 36, 38, 39, 42, 45, 47, 55, 66, 68, 74, 75 oraz dodatkowo 74.

Wyniki EkstraPensja 6.05.2026

W losowaniu EkstraPensja w dniu 6 maja 2026 roku padły takie liczby: 6, 10, 14, 24, 25 oraz dodatkowo 4.

Wyniki MiniLotto 6.05.2026

W losowaniu MiniLotto w dniu 6 maja 2026 roku padły takie liczby: 3, 6, 23, 26, 41.

Wyniki Kaskada 6.05.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 24.

Godzina 22:00: 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 24.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
