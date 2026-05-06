Wyniki LOTTO 6.05.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki MultiMulti 6.05.2026
Godzina 14:00: 5, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 26, 31, 40, 44, 45, 48, 54, 65, 67, 73, 74, 76, 77 oraz dodatkowo 20.
Godzina 22:00: 2, 4, 10, 11, 14, 16, 17, 24, 25, 36, 38, 39, 42, 45, 47, 55, 66, 68, 74, 75 oraz dodatkowo 74.
Wyniki EkstraPensja 6.05.2026
W losowaniu EkstraPensja w dniu 6 maja 2026 roku padły takie liczby: 6, 10, 14, 24, 25 oraz dodatkowo 4.
Wyniki MiniLotto 6.05.2026
W losowaniu MiniLotto w dniu 6 maja 2026 roku padły takie liczby: 3, 6, 23, 26, 41.
Wyniki Kaskada 6.05.2026
Godzina 14:00: 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 24.
Godzina 22:00: 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 24.
Lotto 2026 - dni i godziny losowań
W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.
|Gra
|Dni losowań
|Godzina losowania
|Lotto
|wtorek, czwartek, sobota
|22:00
|Lotto Plus
|wtorek, czwartek, sobota
|22:00 (po losowaniu Lotto)
|Multi Multi
|codziennie (pon.–niedz.)
|14:00 i 22:00
|Mini Lotto
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Kaskada
|codziennie (pon.–niedz.)
|14:00 i 22:00
|Ekstra Pensja
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Ekstra Premia
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Eurojackpot
|wtorek, piątek
|ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
|Keno
|codziennie (pon.–niedz.)
|co 4 minuty 6:34–23:54
|Szybkie 600
|codziennie (pon.–niedz.)
|co 4 minuty 6:36–23:52