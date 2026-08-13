Pogoda dla Lublina na długi weekend 14-16 sierpnia

Nadchodzący weekend w Lublinie upłynie pod znakiem stabilnej i coraz cieplejszej aury. Mieszkańcy nie muszą obawiać się deszczu, ponieważ prognozy na cały ten okres nie przewidują żadnych opadów. Kluczowym elementem pogody będzie systematyczny wzrost temperatury, który najwyraźniej odczujemy w niedzielę. Wiatr przez wszystkie dni pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 3 m/s, więc nie będzie miał większego wpływu na odczuwalne wartości.

Piątek: Słoneczny i przyjemny start

Weekend rozpocznie się w Lublinie bardzo przyjemnie. Piątek, 14 sierpnia, przyniesie bezchmurne niebo i dużo słońca. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 27 stopni Celsjusza, co zapowiada bardzo komfortowe warunki. Noc będzie jednak znacznie chłodniejsza, z temperaturą minimalną spadającą w okolice 10°C. To spora różnica, która zapewni odpoczynek po ciepłym dniu.

Sobota: Cieplej, ale pod chmurami

W sobotę aura w Lublinie nieco się zmieni. Przede wszystkim zrobi się cieplej – słupki rtęci powędrują do około 30 stopni. Noc z soboty na niedzielę również będzie łagodniejsza, z temperaturą na poziomie około 14°C. Mimo wyższych wartości, słońce nie powinno być tak intensywne, ponieważ niebo będzie w dużej mierze pochmurne. Podobnie jak w piątek, deszcz nie jest prognozowany.

Niedziela: Kulminacja upału

Ostatni dzień weekendu, 16 sierpnia, zapowiada się jako zdecydowanie najcieplejszy. To właśnie w niedzielę do Lublina dotrze prawdziwy upał. Temperatura maksymalna osiągnie nawet 34 stopnie Celsjusza, a na niebie znów zagości słońce. Noce także staną się bardzo ciepłe – temperatura minimalna utrzyma się na poziomie około 18°C. To będzie idealny dzień dla wszystkich miłośników letnich, wysokich temperatur.

Weekend w Lublinie. Jak spędzić czas?

Taka prognoza to świetna wiadomość dla osób planujących spędzić czas na świeżym powietrzu. Brak opadów gwarantuje, że żadne plany nie zostaną pokrzyżowane przez deszcz. Słoneczny piątek i upalna niedziela to doskonała okazja do wypoczynku nad wodą lub w miejskich parkach. Z kolei pochmurna, ale bardzo ciepła sobota może sprzyjać dłuższym spacerom po mieście czy wycieczkom rowerowym, kiedy słońce nie będzie tak intensywnie operować.

Dane pogodowe: OpenWeather