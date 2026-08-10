Dni Kraśnika z ESKA Music Tour 2026. Wspaniałe gwiazdy rozgrzeją Lubelskie!

Kraśnik: Miasto, które tętni życiem i historią!

Kraśnik, miasto o średniowiecznych korzeniach, malowniczo położone wśród wzgórz doliny rzeki Wyżnicy, to prawdziwa perełka Lubelszczyzny. Zajmując powierzchnię 26 km kw. i licząc ponad 30 tysięcy mieszkańców, Kraśnik dynamicznie się rozwija, jednocześnie dbając o swój unikalny charakter. Jego dogodne położenie, zaledwie około 50 km na południowy zachód od Lublina, gdzie znajduje się międzynarodowy Port Lotniczy, oraz doskonałe połączenia drogowe, w tym droga ekspresowa S19 łącząca miasto z Lublinem i Rzeszowem, czynią go łatwo dostępnym dla odwiedzających. Podróż samochodem do Warszawy zajmuje niespełna trzy godziny, a niedawno otwarty nowy dworzec kolejowy dodatkowo usprawnia komunikację.

9

Kraśnik to także ważny ośrodek przemysłowy, z Fabryką Łożysk Tocznych (FŁT) jako największym pracodawcą, oraz silnie rozwiniętym sektorem metalowym (Tsubaki Nakashima, Mesko S.A.). Jednak władze miasta, jak podkreślają, szczególną troskę przykładają do terenów zielonych i komfortu życia mieszkańców. Region słynie z wyjątkowej jakości owoców i warzyw, zwłaszcza malin, truskawek i porzeczek, co świadczy o żyznej ziemi i czystym środowisku. Okolice Kraśnika to również malownicze tereny leśne, idealne do pieszych i rowerowych wędrówek, a także do popularnego nordic walkingu. Zaledwie 20 minut jazdy dzieli miasto od okolic Janowa Lubelskiego, gdzie znajduje się park rekreacyjny Zoom Natury oraz rezerwat przyrody z doskonale zachowanym, dzikim kompleksem leśnym.

Dla miłośników sportu i rekreacji Kraśnik to prawdziwy raj. Miasto dysponuje znakomitą bazą, w skład której wchodzą basen odkryty, nowoczesny basen kryty, korty tenisowe i nowa hala tenisowa, a także hale sportowe i boiska treningowe. Dzięki rozbudowanemu zapleczu noclegowemu, Kraśnik jest doskonałym miejscem do organizacji obozów szkoleniowych i kolonii dla dzieci. Kluczowym obiektem sportowo-rekreacyjnym jest Zalew Kraśnicki, który regularnie gości ogólnopolskie zawody, takie jak Triathlon Kraśnik czy Kraśnik Półmaraton.

W mieście nie brakuje również fascynujących zabytków, w tym kościołów katolickich, synagog, żydowskiego cmentarza, zabytkowych kamienic z początku XX wieku oraz interesującej przedwojennej zabudowy dzielnicy fabrycznej, będącej świadectwem czasów Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ciekawostką są również lokalne cegielnie, które do dziś wypalają cegłę ręcznie formowaną. Kraśnik z dumą pielęgnuje tradycje 24 Pułku Ułanów, który stacjonował tu przed II wojną światową, a po wojnie, razem z dywizją pancerną gen. Stanisława Maczka, wyzwalał Francję, Belgię i Holandię. W okolicach Kraśnika swój początek ma malownicze Roztocze Zachodnie, co czyni miasto idealną bazą wypadową do eksploracji tego pięknego regionu.

Dni Kraśnika z ESKA Music Tour 2026: Kto rozgrzeje scenę w Lubelskiem? Gwiazdy na wyciągnięcie ręki!

W dniach 15 i 16 sierpnia 2026 roku szykuje się świetna zabawa – Dni Kraśnika z ESKA Music Tour. Organizatorzy przygotowali program, który zadowoli nawet najbardziej wymagających fanów, obiecując prawdziwe muzyczne święto, pełne niezapomnianych wrażeń! Wszystko to odbędzie się na Stadionie MOSiR przy ulicy Oboźnej.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

W sobotę 15 sierpnia na scenie pojawią się utalentowani artyści, którzy z pewnością rozgrzeją publiczność: Kinga Wołoszyn i CuBe, a także Eryk Moczko. Jednak prawdziwą gratką dla miłośników polskiego hip-hopu będzie występ Paktofonika Orkiestra. Ten niezwykły projekt to unikalne połączenie kultowych utworów legendarnych raperów z potężnym i monumentalnym brzmieniem orkiestry. To fuzja, która gwarantuje niezapomniane doznania i świeże spojrzenie na klasyki gatunku, obiecując dreszcze emocji i muzyczną podróż w czasie.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Natomiast w niedzielę, 16 sierpnia, publiczność rozgrzeją zespoły Turbina i Gos Play, a wieczór zwieńczy występ prawdziwej legendy polskiej sceny rockowej – zespołu T.Love! Formacja Munka Staszczyka zaprezentuje swoje największe hity, które od lat porywają tłumy i są nieodłącznym elementem polskiej kultury muzycznej. Koncert T.Love to gwarancja niezapomnianych emocji, wspólnego śpiewania pokoleniowych hymnów i prawdziwie rockowego zakończenia weekendu w Kraśniku.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Przygotujcie się na dwa dni pełne energii, fantastycznej muzyki i niezapomnianych wspomnień!