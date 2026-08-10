Dni Kraśnika z ESKA Music Tour 2026. Wspaniałe gwiazdy rozgrzeją Lubelskie!

2026-08-10 12:57 Materiał sponsorowany

Kraśnik, perła Lubelszczyzny, szykuje się na wydarzenie, które na długo zapisze się w historii miasta! Już w dniach 15 i 16 sierpnia 2026 roku odbędzie się spektakularne muzyczne święto – Dni Kraśnika z ESKA Music Tour 2026. Organizatorzy obiecują prawdziwą petardę, która rozgrzeje serca fanów z całego regionu. Na scenie pojawią się legendy polskiej muzyki, w tym kultowy zespół T.Love oraz innowacyjna Paktofonika Orkiestra, gwarantując niezapomniane emocje i dawkę energii.

Muzycy zespołu T.Love na tle ściany z klimatyzatorami. O ich występie na Dniach Kraśnika przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Kraśnik: Miasto, które tętni życiem i historią!

Kraśnik, miasto o średniowiecznych korzeniach, malowniczo położone wśród wzgórz doliny rzeki Wyżnicy, to prawdziwa perełka Lubelszczyzny. Zajmując powierzchnię 26 km kw. i licząc ponad 30 tysięcy mieszkańców, Kraśnik dynamicznie się rozwija, jednocześnie dbając o swój unikalny charakter. Jego dogodne położenie, zaledwie około 50 km na południowy zachód od Lublina, gdzie znajduje się międzynarodowy Port Lotniczy, oraz doskonałe połączenia drogowe, w tym droga ekspresowa S19 łącząca miasto z Lublinem i Rzeszowem, czynią go łatwo dostępnym dla odwiedzających. Podróż samochodem do Warszawy zajmuje niespełna trzy godziny, a niedawno otwarty nowy dworzec kolejowy dodatkowo usprawnia komunikację.

Dni Kraśnika z ESKA Music Tour
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Kraśnik to także ważny ośrodek przemysłowy, z Fabryką Łożysk Tocznych (FŁT) jako największym pracodawcą, oraz silnie rozwiniętym sektorem metalowym (Tsubaki Nakashima, Mesko S.A.). Jednak władze miasta, jak podkreślają, szczególną troskę przykładają do terenów zielonych i komfortu życia mieszkańców. Region słynie z wyjątkowej jakości owoców i warzyw, zwłaszcza malin, truskawek i porzeczek, co świadczy o żyznej ziemi i czystym środowisku. Okolice Kraśnika to również malownicze tereny leśne, idealne do pieszych i rowerowych wędrówek, a także do popularnego nordic walkingu. Zaledwie 20 minut jazdy dzieli miasto od okolic Janowa Lubelskiego, gdzie znajduje się park rekreacyjny Zoom Natury oraz rezerwat przyrody z doskonale zachowanym, dzikim kompleksem leśnym.

Dla miłośników sportu i rekreacji Kraśnik to prawdziwy raj. Miasto dysponuje znakomitą bazą, w skład której wchodzą basen odkryty, nowoczesny basen kryty, korty tenisowe i nowa hala tenisowa, a także hale sportowe i boiska treningowe. Dzięki rozbudowanemu zapleczu noclegowemu, Kraśnik jest doskonałym miejscem do organizacji obozów szkoleniowych i kolonii dla dzieci. Kluczowym obiektem sportowo-rekreacyjnym jest Zalew Kraśnicki, który regularnie gości ogólnopolskie zawody, takie jak Triathlon Kraśnik czy Kraśnik Półmaraton.

W mieście nie brakuje również fascynujących zabytków, w tym kościołów katolickich, synagog, żydowskiego cmentarza, zabytkowych kamienic z początku XX wieku oraz interesującej przedwojennej zabudowy dzielnicy fabrycznej, będącej świadectwem czasów Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ciekawostką są również lokalne cegielnie, które do dziś wypalają cegłę ręcznie formowaną. Kraśnik z dumą pielęgnuje tradycje 24 Pułku Ułanów, który stacjonował tu przed II wojną światową, a po wojnie, razem z dywizją pancerną gen. Stanisława Maczka, wyzwalał Francję, Belgię i Holandię. W okolicach Kraśnika swój początek ma malownicze Roztocze Zachodnie, co czyni miasto idealną bazą wypadową do eksploracji tego pięknego regionu.

Dni Kraśnika z ESKA Music Tour 2026: Kto rozgrzeje scenę w Lubelskiem? Gwiazdy na wyciągnięcie ręki!

W dniach 15 i 16 sierpnia 2026 roku szykuje się świetna zabawa – Dni Kraśnika z ESKA Music Tour. Organizatorzy przygotowali program, który zadowoli nawet najbardziej wymagających fanów, obiecując prawdziwe muzyczne święto, pełne niezapomnianych wrażeń! Wszystko to odbędzie się na Stadionie MOSiR przy ulicy Oboźnej.

Dni Kraśnika z ESKA Music Tour
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

W sobotę 15 sierpnia na scenie pojawią się utalentowani artyści, którzy z pewnością rozgrzeją publiczność: Kinga Wołoszyn i CuBe, a także Eryk Moczko. Jednak prawdziwą gratką dla miłośników polskiego hip-hopu będzie występ Paktofonika Orkiestra. Ten niezwykły projekt to unikalne połączenie kultowych utworów legendarnych raperów z potężnym i monumentalnym brzmieniem orkiestry. To fuzja, która gwarantuje niezapomniane doznania i świeże spojrzenie na klasyki gatunku, obiecując dreszcze emocji i muzyczną podróż w czasie.

Dni Kraśnika z ESKA Music Tour
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Natomiast w niedzielę, 16 sierpnia, publiczność rozgrzeją zespoły Turbina i Gos Play, a wieczór zwieńczy występ prawdziwej legendy polskiej sceny rockowej – zespołu T.Love! Formacja Munka Staszczyka zaprezentuje swoje największe hity, które od lat porywają tłumy i są nieodłącznym elementem polskiej kultury muzycznej. Koncert T.Love to gwarancja niezapomnianych emocji, wspólnego śpiewania pokoleniowych hymnów i prawdziwie rockowego zakończenia weekendu w Kraśniku.

Dni Kraśnika z ESKA Music Tour
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Przygotujcie się na dwa dni pełne energii, fantastycznej muzyki i niezapomnianych wspomnień!

Dni Kraśnika
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe
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