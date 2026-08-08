Śmiertelne potrącenie, kierowca uciekł! Policja szuka świadków

Śmiertelne potrącenie 46-latki. Kierowca uciekł, policja szuka świadków

Tragiczny wypadek w miejscowości Siekierzyńce w powiecie hrubieszowskim. 46-letnia kobieta została śmiertelnie potrącona przez pojazd, którego kierowca odjechał z miejsca zdarzenia i nie udzielił jej pomocy. Kobieta szła poboczem i prowadziła niebieski rower. Policja szuka kierowcy oraz świadków. Funkcjonariusze proszą też o nagrania z kamer samochodowych.

Do wypadku doszło w piątek, 7 sierpnia, w godzinach wieczornych w miejscowości Siekierzyńce w gminie Dołhobyczów. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nieustalony pojazd potrącił 46-letnią kobietę. W chwili wypadku kobieta szła poboczem drogi i prowadziła niebieski rower. Kierujący pojazdem nie zatrzymał się po potrąceniu. Odjechał z miejsca i nie udzielił poszkodowanej pomocy. Służby dowiedziały się o wypadku około godziny 22. Informację przekazała osoba, która przejeżdżała obok miejsca zdarzenia. Na miejsce wysłano policjantów i zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy próbowali pomóc 46-latce. Jej życia nie udało się jednak uratować.

Policja szuka kierowcy i świadków. Chodzi o trasę między Siekierzyńcami a Oszczowem

Hrubieszowscy policjanci ustalają teraz dokładne okoliczności śmiertelnego wypadku. Nie wiadomo jeszcze, jaki pojazd potrącił kobietę. Policja apeluje więc do osób, które w piątek wieczorem jechały trasą między Siekierzyńcami a Oszczowem. Szczególnie ważne mogą być nagrania z kamer w samochodach. Nawet jeśli na nagraniu nie ma samego momentu wypadku, zarejestrowany przejazd innych pojazdów może pomóc policjantom w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Funkcjonariusze proszą osoby, które poruszały się w tym czasie tą trasą samochodami wyposażonymi w rejestratory, o przekazanie nagrań Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Policja czeka również na informacje od osób, które były świadkami wypadku albo mają wiedzę mogącą pomóc w ustaleniu kierowcy i pojazdu. Świadkowie oraz osoby posiadające nagrania mogą skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie pod numerem 47 815 32 10. Informacje można również przekazać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

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