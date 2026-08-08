Bus zderzył się z osobówką. Kilkanaście osób rannych. Dramatyczny poranek w Pułankowicach

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Bus na boku, na miejscu lądują śmigłowce LPR
Jak informuje policja w Kraśniku, natychmiast ruszyła szeroka akcja ratunkowa. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy udzielali pomocy pasażerom busa oraz osobom z samochodu osobowego. Według wstępnych danych rannych jest 11 osób – dziewięć z busa i dwie z osobówki, choć bilans może się zmienić.
Droga całkowicie zablokowana. Policja kieruje na objazdy
Droga wojewódzka 848 w rejonie skrzyżowania z DW 842 została całkowicie zamknięta. Policjanci zabezpieczają miejsce wypadku i kierują kierowców na wyznaczone objazdy. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przekazywanie informacji osobom, które mogą podróżować tą trasą.
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Duża liczba rannych. Kolejne karetki w drodze
Ze względu na liczbę poszkodowanych na miejsce wypadku sukcesywnie kierowano kolejne zespoły ratownictwa medycznego. Strażacy potwierdzają, że w akcji uczestniczy pięć zastępów PSP oraz trzy karetki, a dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Dokładne okoliczności wypadku są ustalane.
Apel służb do kierowców
Policja przypomina, że w rejonie Pułankowic obowiązują polecenia funkcjonariuszy kierujących ruchem. Kierowcy powinni wybierać alternatywne trasy i zachować szczególną ostrożność.