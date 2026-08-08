Bus zderzył się z osobówką. Kilkanaście osób rannych. Dramatyczny poranek w Pułankowicach

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-08-08 10:40

Do potężnego zderzenia busa rejsowego z samochodem osobowym doszło w sobotę, 8 sierpnia, około godziny 7:30 na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 848 i 842 w Pułankowicach (woj. lubelskie). Siła uderzenia była tak duża, że bus przewrócił się na bok. Według służb poszkodowanych jest od 10 do 15 osób. Droga została całkowicie zablokowana.

Bus na boku, na miejscu lądują śmigłowce LPR

Jak informuje policja w Kraśniku, natychmiast ruszyła szeroka akcja ratunkowa. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy udzielali pomocy pasażerom busa oraz osobom z samochodu osobowego. Według wstępnych danych rannych jest 11 osób – dziewięć z busa i dwie z osobówki, choć bilans może się zmienić.

Droga całkowicie zablokowana. Policja kieruje na objazdy

Droga wojewódzka 848 w rejonie skrzyżowania z DW 842 została całkowicie zamknięta. Policjanci zabezpieczają miejsce wypadku i kierują kierowców na wyznaczone objazdy. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przekazywanie informacji osobom, które mogą podróżować tą trasą.

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Duża liczba rannych. Kolejne karetki w drodze

Ze względu na liczbę poszkodowanych na miejsce wypadku sukcesywnie kierowano kolejne zespoły ratownictwa medycznego. Strażacy potwierdzają, że w akcji uczestniczy pięć zastępów PSP oraz trzy karetki, a dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Dokładne okoliczności wypadku są ustalane.

Apel służb do kierowców

Policja przypomina, że w rejonie Pułankowic obowiązują polecenia funkcjonariuszy kierujących ruchem. Kierowcy powinni wybierać alternatywne trasy i zachować szczególną ostrożność.

Przewrócony bus i strażacy na drodze. Na miniaturze śmigłowiec LPR. O wypadku w Pułankowicach przeczytasz na SE Lublin.
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