Turystyczny boom! Zagraniczni goście pokochali to miasto

Do miasta przyjechało 1,35 mln osób.

Ogólny ruch podróżnych powiększył się o 4 proc.

Odnotowano 39-procentowy skok w liczbie turystów z innych państw.

Wśród gości zza granicy dominują obywatele Wielkiej Brytanii.

Dane dotyczące ruchu turystycznego przygotowała Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin na podstawie informacji geolokalizacyjnych. Wynika z nich, że od stycznia do czerwca 2026 roku do miasta przyjechało 1,35 mln gości. To wzrost o 4 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku.

Większość odwiedzających stanowili turyści krajowi, których było 737 tys. Najliczniejszą grupę tworzyli mieszkańcy Mazowsza i Warszawy. Odpowiadali oni za 45,73 proc. krajowego ruchu turystycznego.

– Wśród nich królują mieszkańcy Mazowsza i Warszawy (45,73 proc.). W ciągu ostatnich trzech lat ich liczba podwoiła się do poziomu niemal pół miliona osób – podała Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Ponad 300 tys. odwiedzających pochodziło z województwa lubelskiego. Do miasta przyjechało również 37 tys. mieszkańców Małopolski, 33,5 tys. osób z województwa podlaskiego oraz 29 tys. ze Śląska.

Turyści z Wielkiej Brytanii najczęściej nocowali w mieście

W pierwszym półroczu 2026 roku Lublin odwiedziło 608 tys. gości z zagranicy. W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku oznacza to wzrost aż o 39 proc.

Wśród zagranicznych turystów korzystających z noclegów najwięcej było przyjezdnych z Wielkiej Brytanii – 15 tys. Drugie miejsce zajęli goście z Ukrainy, których odnotowano 14,5 tys. Kolejne grupy stanowili turyści z Izraela – 9,7 tys., Niemiec – 8,9 tys. oraz Włoch – 4,8 tys.

Do Lublina przyjeżdżali także mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Holandii, Hiszpanii, Czech, Słowacji, Chin oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

Autor: Shutterstock Lublin stolicą wschodniej Polski

Więcej osób zostaje w Lublinie na dłużej

Rosnąca liczba odwiedzających nie jest jedyną zmianą widoczną w statystykach. W pierwszych sześciu miesiącach roku 237,8 tys. osób spędziło w Lublinie dwa dni, korzystając z noclegu. To o 56 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku.

Pobyt w mieście wielu turystów łączyło ze zwiedzaniem innych części regionu. Ponad 950 tys. gości odwiedziło także pozostałe miejsca na terenie województwa lubelskiego.

Zdaniem prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka rosnące zainteresowanie miastem jest rezultatem realizowanej strategii rozwoju oraz poszerzania oferty skierowanej do przyjezdnych. – Inwestujemy nie tylko w infrastrukturę, ale również w kulturę, sport i wydarzenia o międzynarodowej randze, które wzmacniają rozpoznawalność Lublina – podkreśla Żuk cytowany w komunikacie.

Czytaj też: Lider jest jeden. AI wskazała najlepsze miasto do życia w tej części Polski

Te miejsca najczęściej odwiedzają turyści

Do najpopularniejszych atrakcji Lublina należą Stare Miasto, Zamek Lubelski, Ogród Saski oraz Plac Litewski z fontanną multimedialną. Zagraniczni goście często wybierają również Państwowe Muzeum na Majdanku i dawną szkołę rabinacką Jeszywas Chachmej Lublin.

W całym 2025 roku miasto odwiedziło ponad 2,2 mln turystów krajowych i zagranicznych. Było to o 15 proc. więcej niż rok wcześniej.