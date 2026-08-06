Pogoda dla Lublina na 7-9 sierpnia

Mieszkańcy Lublina w najbliższy weekend doświadczą prawdziwego wachlarza pogodowego. Aura zmieni się z deszczowej i pochmurnej w słoneczną i bezchmurną. Największa zmiana czeka nas już po pierwszym dniu weekendu, który wyraźnie będzie odbiegał od tego, co przyniosą sobota i niedziela.

Deszczowy początek weekendu w Lublinie

Piątek, 7 sierpnia, upłynie pod znakiem chmur i deszczu. Prognozowane są słabe opady, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez część dnia. Temperatura w najcieplejszym momencie osiągnie około 25 stopni Celsjusza, co sprawi, że będzie ciepło, ale wilgotno. W nocy termometry wskażą około 17 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, wiejący z prędkością do 3 m/s.

Sobota przyniesie poprawę pogody

Już w sobotę aura w Lublinie zdecydowanie się poprawi. Przede wszystkim nie należy spodziewać się deszczu. Na niebie co prawda mogą pojawiać się chmury, ale będzie też dużo przejaśnień. Temperatura w ciągu dnia będzie bardzo zbliżona do piątkowej i wyniesie około 24°C. Noc z soboty na niedzielę będzie już jednak odczuwalnie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 13 stopni. Wiatr utrzyma swoją prędkość na poziomie 3 m/s.

Słoneczna i najcieplejsza niedziela

Niedziela zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu. Pogoda w Lublinie będzie bezchmurna i w pełni słoneczna, a opady nie są przewidywane. To również w niedzielę termometry wskażą najwyższą wartość w ciągu dnia, osiągając nawet 26 stopni Celsjusza. Warto jednak zauważyć, że noc z niedzieli na poniedziałek okaże się najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą minimalną na poziomie około 12 stopni. Wiatr także nieco osłabnie, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Lublinie?

Zmienna aura sugeruje elastyczne podejście do weekendowych planów. Deszczowy piątek może być dobrą okazją do spędzenia czasu wewnątrz, na przykład w kinie, muzeum czy kawiarni. Z kolei sobota i niedziela, z dużą ilością słońca i bez deszczu, będą idealne na aktywności na świeżym powietrzu. To doskonały czas na spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy spotkania z bliskimi w plenerze. Warto jednak pamiętać o chłodniejszych nocach i zabrać ze sobą cieplejsze ubranie na wieczór.

Dane pogodowe: OpenWeather