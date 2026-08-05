Firmy walczą o tych pracowników. Mogą liczyć na gigantyczne pensje

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-08-05 22:46

Jeszcze kilka lat temu sztuczna inteligencja była dla wielu jedynie ciekawostką technologiczną. Dziś rozwiązania oparte na AI są wykorzystywane przez firmy z niemal każdej branży – od bankowości i handlu po medycynę i przemysł. Efekt? Lawinowo rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią projektować, wdrażać i rozwijać systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję. W wielu przypadkach ich miesięczne wynagrodzenie może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kobieta przy biurku tłumaczy zadania humanoidowi. O zarobkach specjalistów AI przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock

Rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek

Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji sprawił, że przedsiębiorstwa zaczęły intensywnie inwestować w nowe technologie. Coraz więcej firm wdraża inteligentnych asystentów, automatyzuje obsługę klientów, analizuje dane z pomocą algorytmów i wykorzystuje AI do usprawniania codziennej pracy.

To sprawia, że pracodawcy poszukują osób posiadających kompetencje związane z uczeniem maszynowym, analizą danych, programowaniem czy wdrażaniem modeli językowych. Popyt na takich specjalistów rośnie znacznie szybciej niż liczba kandydatów dostępnych na rynku, dlatego firmy są gotowe oferować bardzo atrakcyjne wynagrodzenia.

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Nawet kilkadziesiąt tys. zł miesięcznie

Najwyższe zarobki osiągają doświadczeni eksperci zajmujący się sztuczną inteligencją, architekturą systemów AI czy machine learningiem. W zależności od doświadczenia, formy zatrudnienia oraz zakresu obowiązków ich miesięczne wynagrodzenie może wynosić od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

Nie tylko programiści

Choć z AI najczęściej kojarzeni są programiści, rynek potrzebuje również wielu innych ekspertów. Poszukiwani są między innymi:

  • inżynierowie AI,
  • specjaliści machine learning,
  • analitycy danych,
  • eksperci ds. przetwarzania języka naturalnego (NLP),
  • specjaliści ds. bezpieczeństwa systemów AI,
  • konsultanci wdrożeniowi i trenerzy sztucznej inteligencji.

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Dworzec metropolitalny w Lublinie
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Popyt będzie nadal rosnąć

Eksperci rynku pracy przewidują, że zapotrzebowanie na specjalistów od sztucznej inteligencji w najbliższych latach będzie jeszcze większe. Powodem jest rosnąca liczba przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania AI oraz postępująca automatyzacja wielu procesów biznesowych. Dla osób planujących zmianę zawodu lub rozwój kompetencji może to być jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków kariery.

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