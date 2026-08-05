Masowe zatrucie na Lubelszczyźnie! Wielu chorych, wysłano śmigłowiec LPR

Masowe zatrucie w restauracji pod Tomaszowem Lubelskim. 16 osób trafiło do szpitali, większość to dzieci

Niepokojące zdarzenia w restauracji w Kolonii-Łaszczówce pod Tomaszowem Lubelskim (woj. lubelskie). Wczoraj, we wtorek 4 sierpnia posiłku kilkanaście osób źle się poczuło. Ostatecznie do szpitali trafiło 16 osób z podejrzeniem zatrucia pokarmowego. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Biłgoraju. Jak przekazała policja, ich stan jest stabilny i nie zagraża życiu. W chwili zdarzenia w restauracji przebywało około 50 osób. Wśród nich byli uczestnicy obozu piłkarskiego z województwa podkarpackiego. To dzieci w wieku od 9 do 12 lat i to właśnie one stanowią większość osób, które wymagały pomocy medycznej. Wśród poszkodowanych są również dorośli. U osób, które trafiły pod opiekę ratowników, wystąpiły typowe objawy zatrucia pokarmowego. Skarżyły się na wymioty i biegunkę. Wszyscy byli przytomni.

Wszystkie służby na miejscu. Ratownicy, strażacy, LPR

Na miejsce skierowano kilka zespołów ratownictwa medycznego, zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ostatecznie nie było jednak potrzeby transportowania żadnego z pacjentów drogą lotniczą.

Policja informowała początkowo, że pomocy medycznej wymagało ponad 20 osób. Po badaniach i ocenie stanu zdrowia okazało się jednak, że do szpitali trafiło 16 poszkodowanych.

Służby na razie nie podają, co było przyczyną zatrucia. Wszystko wskazuje na zatrucie pokarmowe, ale dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane. Sprawą zajmują się policja i odpowiednie służby sanitarne. To jedno z najpoważniejszych tego typu zdarzeń w regionie w ostatnim czasie.

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