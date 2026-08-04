Tak wygląda "polski Singapur". Zachwycają się nim zagraniczni turyści

"Polski Singapur" znajduje się w Lublinie

Mianem "polskiego Singapuru" nazywa się dworzec, który znajduje się w Lublinie. Mowa dokładnie o dworcu metropolitalnym, będącym jedną z najbardziej charakterystycznych inwestycji w mieście. Obiekt wyróżnia się nowoczesną bryłą, dużymi przeszkleniami i futurystycznym designem. Przez swój wygląd często porównywany jest do rozwiązań znanych z azjatyckich metropolii. Zdjęcia tego miejsca znajdziecie w galerii poniżej.

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"Polski Singapur" [ZDJĘCIA]

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Zagraniczni turyści podziwiają dworzec w Lublinie

Co ciekawe, zagraniczni odwiedzający chętnie fotografują charakterystyczne elementy architektury dworca, a część osób przyznaje, że trudno uwierzyć, iż taki obiekt znajduje się w Polsce. Jakiś czas temu miejscem tym zachwycał się m.in. brytyjski youtuber, a więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Brytyjczyk zachwycony polskim miastem. Porównał je do Singapuru.

Dworzec metropolitalny w Lublinie

Dworzec Metropolitalny w Lublinie zyskał ogromną popularność z kilku powodów. To przede wszystkim wygląd przyciąga uwagę. Budynek zaprojektowała pracownia Tremend, a jego bryła z dużymi przeszkleniami oraz charakterystycznym falującym zadaszeniem sprawia, że wielu internautów porównuje go bardziej do nowoczesnego lotniska niż dworca autobusowego.

Dodatkowo popularność obiektu znacząco wzrosła dzięki prestiżowym wyróżnieniom. Dworzec zdobył m.in.:

nagrodę World Architecture Festival Award 2024 w kategorii „Transport”, nazywaną często „architektonicznym Oscarem”,

Green Building Award za ekologiczne rozwiązania.

Symbol nowoczesnego Lublina

Dworzec stał się więc jedną z wizytówek miasta. Oprócz funkcji komunikacyjnej pełni również rolę reprezentacyjnego obiektu, który pokazuje, jak może wyglądać nowoczesna infrastruktura publiczna.