Dramatyczny wypadek. Ciągnik nie wytrzymał ciężaru i runął na 27-latka

Wypadek w Wólce Batorskiej. Ciągnik nie wytrzymał ciężaru

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartkowe popołudnie w gminie Batorz. Służby otrzymały zgłoszenie tuż przed godziną 18:00. Na miejscu okazało się, że podczas prac polowych doszło do wypadku z udziałem ciągnika rolniczego. Policja od razu przystąpiła do działania.

- Policjanci ustalają okoliczności nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło wczoraj w miejscowości Wólka Batorska. 27-letni mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala

- informuje aspirant sztabowy Faustyna Łazur z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 27-latek kierował ciągnikiem z podpiętym potężnym ładunkiem - aż trzema przyczepami wypełnionymi zbożem. W pewnym momencie, podczas zjazdu ze wzniesienia, maszyna najprawdopodobniej nie wytrzymała obciążenia i przewróciła się, przygniatając kierowcę.

Akcja LPR i apel policji

Sytuacja była na tyle poważna, że na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował rannego 27-latka do szpitala w Lublinie. Zgodnie z procedurą, od mężczyzny pobrano krew do badań na zawartość alkoholu.

- Do zdarzenia doszło wczoraj przed godz.18.00 w miejscowości Wólka Batorska, gm. Batorz. 27-latek kierował ciągnikiem rolniczym z podpiętymi trzema przyczepami rolniczymi z ładunkiem zboża. Zjeżdzając ze wzniesienia najprawdopodobniej ciągnik nie wytrzymał zestawu przyczep i ciężaru przewrócił się przygniatając kierującego

- przekazuje policjantka.

Funkcjonariusze, wyjaśniając przyczyny wypadku, po raz kolejny zwracają się z ważnym apelem do wszystkich rolników. Pośpiech, zmęczenie i nieuwaga to najwięksi wrogowie podczas prac polowych.

- Wyjaśniamy okoliczności i przyczyny zdarzenia oraz po raz kolejny apelujemy o rozsądek w trakcie wykonywania prac polowych i korzystania z maszyn rolniczych. Najczęstszą przyczyną wypadków w rolnictwie jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, pośpiech, nieuwaga i zmęczenie. Często z pozoru proste prace wykonywane wbrew zasadom bezpieczeństwa mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Większości zagrożeń i nieszczęść można uniknąć stosując podstawowe zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie

- przekazała aspirant sztabowy Faustyna Łazur z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.