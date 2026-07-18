Błyskawiczny wypad (do 30 minut autem od Biłgoraja)

Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Biłgoraja. Jeśli zależy Wam na czasie i chcecie natychmiast wskoczyć do wody, te propozycje będą idealne.

Kąpielisko na Zalewie „Bojary” (Biłgoraj) – aby poczuć piasek pod stopami, wcale nie musicie opuszczać miasta. To urokliwe kąpielisko znajduje się zaledwie około 2 km od ścisłego centrum, a dojazd autem zajmie Wam zaledwie około 5 minut . Bojary kuszą szeroką, czystą, piaszczystą plażą, molo oraz świetnie rozwiniętą infrastrukturą. Prawdziwym hitem, zwłaszcza dla najmłodszych, jest ogromna, bezpłatna zjeżdżalnia wodna „Anakonda”. Na miejscu możecie wypożyczyć kajaki lub rowery wodne, skorzystać z boisk do siatkówki oraz piłki plażowej, a po wszystkim zrelaksować się w strefie gastronomicznej. Sezon kąpielowy trwa tu od 27 czerwca do 31 sierpnia .

– aby poczuć piasek pod stopami, wcale nie musicie opuszczać miasta. To urokliwe kąpielisko znajduje się zaledwie od ścisłego centrum, a dojazd autem zajmie Wam zaledwie . Bojary kuszą szeroką, czystą, piaszczystą plażą, molo oraz świetnie rozwiniętą infrastrukturą. Prawdziwym hitem, zwłaszcza dla najmłodszych, jest ogromna, bezpłatna zjeżdżalnia wodna „Anakonda”. Na miejscu możecie wypożyczyć kajaki lub rowery wodne, skorzystać z boisk do siatkówki oraz piłki plażowej, a po wszystkim zrelaksować się w strefie gastronomicznej. Sezon kąpielowy trwa tu . Kąpielisko Zalew we Frampolu – nowoczesny, zmodernizowany akwen położony zaledwie około 16 km od Biłgoraja, do którego dojedziecie w około 15 minut . Frampol słynie z niesamowitego udogodnienia – sprzęt wodny (kajaki i rowerki) jest tu udostępniany plażowiczom całkowicie bezpłatnie! Na miejscu czeka na Was długa na 200 metrów piaszczysta plaża, pływające pomosty, czyste toalety z natryskami oraz siłownia pod chmurką, a cały teren jest monitorowany. Sezon trwa tu od 1 lipca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– nowoczesny, zmodernizowany akwen położony zaledwie od Biłgoraja, do którego dojedziecie w . Frampol słynie z niesamowitego udogodnienia – sprzęt wodny (kajaki i rowerki) jest tu udostępniany plażowiczom całkowicie bezpłatnie! Na miejscu czeka na Was długa na 200 metrów piaszczysta plaża, pływające pomosty, czyste toalety z natryskami oraz siłownia pod chmurką, a cały teren jest monitorowany. Sezon trwa tu , a Kąpielisko Zalew Biszcza - Żary – otoczony pięknymi lasami sosnowymi zbiornik o powierzchni aż 44 hektarów, oddalony o około 20 km od Biłgoraja (dojazd zajmie około 20 minut). To tętniący życiem raj dla fanów aktywnego wypoczynku, którego największą atrakcją jest gigantyczny wodny tor przeszkód. Na plażowiczów czekają piaszczysta plaża, świetnie wyposażona baza gastronomiczna, pole namiotowe oraz wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych. Sezon kąpielowy trwa tu od 1 lipca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-18:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10:00-18:00.

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Godzina drogi i jesteś na plaży (30-60 minut od Biłgoraja)

Zalew w Józefowie – usytuowany w dawnej kopalni piasku akwen, który gwarantuje wyjątkowo ciepłą wodę, idealną do długich kąpieli. Od Biłgoraja dzieli go dystans około 30 km , co oznacza około 30 minut spokojnej jazdy samochodem. Józefów urzeka szeroką, czystą plażą otoczoną roztoczańskimi lasami, klimatycznym drewnianym molo oraz mnóstwem rekreacyjnych atrakcji, takich jak wodna zjeżdżalnia, kule sferyczne do pływania, park linowy dla dzieci oraz rozbudowana strefa gastro. Sezon trwa tu od 1 lipca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– usytuowany w dawnej kopalni piasku akwen, który gwarantuje wyjątkowo ciepłą wodę, idealną do długich kąpieli. Od Biłgoraja dzieli go dystans , co oznacza spokojnej jazdy samochodem. Józefów urzeka szeroką, czystą plażą otoczoną roztoczańskimi lasami, klimatycznym drewnianym molo oraz mnóstwem rekreacyjnych atrakcji, takich jak wodna zjeżdżalnia, kule sferyczne do pływania, park linowy dla dzieci oraz rozbudowana strefa gastro. Sezon trwa tu , a Zalew w Krasnobrodzie – kultowe i największe kąpielisko w regionie, usytuowane w samym sercu Roztocza Środkowego, oddalone o około 48 km od Biłgoraja (dojazd to około 45 minut). Krasnobród tętni życiem i oferuje potężne zaplecze turystyczne: piaszczystą plażę w otoczeniu sosnowego lasu, drewniane molo, kompleks basenów, zjeżdżalnie oraz bogatą bazę gastronomiczną i liczne sklepy z pamiątkami. W pobliżu znajdziecie też park dinozaurów oraz wieżę widokową, co czyni go idealnym celem na całodniowy, rodzinny wypad. Sezon kąpielowy trwa tu od 27 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

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Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?

Szybka ucieczka przed upałem to najlepsze, co możecie dla siebie zrobić, ale udany wypoczynek wymaga chwili planowania. Przed wyruszeniem w trasę koniecznie sprawdźcie aktualny stan korków na drogach wyjazdowych z Biłgoraja. Warto pamiętać, że w godzinach szczytu oraz podczas upalnych, słonecznych weekendów czas dojazdu na popularne plaże może się znacznie wydłużyć, a znalezienie wolnego miejsca na parkingach przy samych zalewach może wymagać cierpliwości. Po dotarciu na miejsce Waszą pierwszą czynnością powinno być zlokalizowanie posterunku ratowników. Pamiętajcie o złotej zasadzie obserwowania flag: biała oznacza bezpieczną kąpiel, czerwona – bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc plażujcie z głową.

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