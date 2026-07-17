Błyskawiczny wypad (do 30 minut autem od Chełma)

Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Chełma.

Kąpielisko Żółtańce – dojedziesz tu w zaledwie około 10 minut (dystans około 5 km ). Sezon kąpielowy trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To tętniący życiem, bardzo popularny zalew z piaszczystą plażą, molo, boiskami do siatkówki oraz bogatą bazą rekreacyjną.

– dojedziesz tu w zaledwie (dystans ). Sezon kąpielowy trwa , a To tętniący życiem, bardzo popularny zalew z piaszczystą plażą, molo, boiskami do siatkówki oraz bogatą bazą rekreacyjną. Kąpielisko Staw – szybka trasa zajmie Ci około 15 minut (dystans około 11 km ). Sezon trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia . Na miejscu w poniedziałki, wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Zbiornik kusi piaszczystą plażą, pomostem oraz świetnymi warunkami do wypoczynku i łowienia ryb.

– szybka trasa zajmie Ci (dystans ). Sezon trwa . Na miejscu Zbiornik kusi piaszczystą plażą, pomostem oraz świetnymi warunkami do wypoczynku i łowienia ryb. Kąpielisko Natalin – dojazd zajmie około 15 minut (dystans około 15 km ). Oficjalny sezon kąpielowy zaplanowano od 27 czerwca do 23 sierpnia , a w oficjalnym wykazie nie określono stałych godzin pracy ratownika. Ten urokliwy, kameralny zbiornik otoczony jest wiatami grillowymi i oferuje piaszczystą, bezpieczną plażę.

– dojazd zajmie (dystans ). Oficjalny sezon kąpielowy zaplanowano , a Ten urokliwy, kameralny zbiornik otoczony jest wiatami grillowymi i oferuje piaszczystą, bezpieczną plażę. Kąpielisko Dębowy Las (Wołkowiany) – dojedziesz tu w około 25 minut (dystans około 25 km ). Sezon trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Kąpielisko słynie z doskonałej jakości wody, 100-metrowej plaży, wypożyczalni kajaków oraz malowniczych wiat biesiadnych z grillami.

– dojedziesz tu w (dystans ). Sezon trwa , a Kąpielisko słynie z doskonałej jakości wody, 100-metrowej plaży, wypożyczalni kajaków oraz malowniczych wiat biesiadnych z grillami. Kąpielisko Maczuły (Horodysko) – trasa zajmie około 25 minut (dystans około 25 km ). Sezon trwa od 20 czerwca do 30 sierpnia , a w oficjalnym wykazie nie określono stałych godzin pracy ratownika. Zachwyca piaszczystą plażą z pływającym pomostem w kształcie litery C oraz unikalną atrakcją, jaką jest pobliska rekonstrukcja Wioski Słowiańskiej.

– trasa zajmie (dystans ). Sezon trwa , a Zachwyca piaszczystą plażą z pływającym pomostem w kształcie litery C oraz unikalną atrakcją, jaką jest pobliska rekonstrukcja Wioski Słowiańskiej. Kąpielisko Pompka (Bytyń/Wola Uhruska) – dojedziesz tu w około 30 minut (dystans około 27 km ). Sezon trwa od 1 lipca do 31 sierpnia , a w poniedziałki ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To przepiękny akwen nad starorzeczem Bugu z piaszczystą plażą, kajakami i placem zabaw, wyróżniony jako Miejsce Przyjazne Rowerzystom na szlaku Green Velo.

– dojedziesz tu w (dystans ). Sezon trwa , a To przepiękny akwen nad starorzeczem Bugu z piaszczystą plażą, kajakami i placem zabaw, wyróżniony jako Miejsce Przyjazne Rowerzystom na szlaku Green Velo. Kąpielisko Husynne (Dorohusk) – ucieczka od upału zajmie około 30 minut (dystans około 30 km ). Sezon zaplanowano od 26 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Czeka tu na Was piaszczysta plaża, odnowiony plac zabaw i czysta, płytka woda, idealna na rodzinny wypad.

– ucieczka od upału zajmie (dystans ). Sezon zaplanowano , a Czeka tu na Was piaszczysta plaża, odnowiony plac zabaw i czysta, płytka woda, idealna na rodzinny wypad. Kąpielisko Majdan Zahorodyński – dojedziesz tu w około 30 minut (dystans około 30 km). Sezon trwa od 19 czerwca do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00. Zbiornik otoczony sosnowymi lasami oferuje pomost w kształcie litery L, piaszczystą plażę i wspaniały, naturalny klimat.

Godzina drogi i jesteś na plaży (30-60 minut od Chełma)

Kąpielisko Dubienka (Starosiele) – dojazd autem zajmie około 40 minut (dystans około 40 km ). Sezon kąpielowy trwa od 1 lipca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Sielankowe, spokojne miejsce z piaszczystą plażą, pomostem i wiatami biesiadnymi nad rzeką Wełnianką.

– dojazd autem zajmie (dystans ). Sezon kąpielowy trwa , a Sielankowe, spokojne miejsce z piaszczystą plażą, pomostem i wiatami biesiadnymi nad rzeką Wełnianką. Kąpielisko Rotcze (Grabniak) – dojedziesz tam w około 50 minut (dystans około 50 km ). Sezon trwa od 1 lipca do 31 sierpnia , a w oficjalnym wykazie nie określono stałych godzin pracy ratownika. Niewielkie, niezwykle urokliwe jezioro w otulinie Poleskiego Parku Narodowego z pomostami i wypożyczalnią sprzętu.

– dojedziesz tam w (dystans ). Sezon trwa , a Niewielkie, niezwykle urokliwe jezioro w otulinie Poleskiego Parku Narodowego z pomostami i wypożyczalnią sprzętu. Kąpielisko ASTUR (Okuninka) – kultowy kierunek osiągniesz w około 45 minut (dystans około 45 km ). Sezon trwa od 1 lipca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-17:00. Kąpielisko usytuowane na zachodnim brzegu Jeziora Białego, słynące z doskonałej przejrzystości wody, piaszczystego, łagodnego dna i bogatej infrastruktury turystycznej.

– kultowy kierunek osiągniesz w (dystans ). Sezon trwa , a Kąpielisko usytuowane na zachodnim brzegu Jeziora Białego, słynące z doskonałej przejrzystości wody, piaszczystego, łagodnego dna i bogatej infrastruktury turystycznej. Kąpielisko Nr 1 (Okuninka) – dojazd zajmie około 45 minut (dystans około 45 km ). Sezon trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Zlokalizowane na wysokości działek 455/39 oraz wzdłuż działek 495 i 496 nad Jeziorem Białym, gwarantuje szeroki, piaszczysty brzeg i bliskość rozrywkowego centrum.

– dojazd zajmie (dystans ). Sezon trwa , a Zlokalizowane na wysokości działek 455/39 oraz wzdłuż działek 495 i 496 nad Jeziorem Białym, gwarantuje szeroki, piaszczysty brzeg i bliskość rozrywkowego centrum. Kąpielisko nr 2 (Okuninka) – droga zajmie około 45 minut (dystans około 45 km ). Sezon trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Oficjalna strefa na wysokości działek 459, 461, 462 z krystalicznie czystą wodą i tętniącym życiem otoczeniem.

– droga zajmie (dystans ). Sezon trwa , a Oficjalna strefa na wysokości działek 459, 461, 462 z krystalicznie czystą wodą i tętniącym życiem otoczeniem. Kąpielisko nr 3 (Okuninka) – dojedziesz w około 45 minut (dystans około 45 km). Sezon trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Bezpieczna, strzeżona strefa na wysokości działek 464, 465, 466 – idealna na beztroskie plażowanie pod okiem ratowników.

Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?

Przed wyruszeniem w drogę z Chełma warto na bieżąco sprawdzić mapy drogowe i aktualne korki na trasach wylotowych. Pamiętajcie, że w godzinach szczytu lub podczas weekendowych upałów czas dojazdu na najpopularniejsze plaże może się znacznie wydłużyć. Gdy dotrzecie na miejsce, zawsze zwracajcie uwagę na kolor flagi wywieszonej przez ratowników – wasze bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem.

W galerii poniżej zobaczysz, jak w tym roku wygląda Jezioro Białe w Okunince

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