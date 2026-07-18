Zamiast znanych kurortów, wybierają te mało znane miejsca. Nowy trend wśród turystów rośnie w siłę

Alternatywa dla tłumów: regeneracja, natura i cisza

Morze, góry i Mazury wciąż są filarami krajowej turystyki, ale – jak podkreślają eksperci – nie wyczerpują możliwości spędzenia urlopu. Coraz więcej osób szuka miejsc, które pozwalają odpocząć od zgiełku i przeżyć coś innego niż standardowy wyjazd do kurortu.

– Polacy nie traktują tych kierunków jako opcji na wypadek, gdy nie znajdą pokoju w popularnym kurorcie nad morzem czy w górach. Coraz częściej to świadomy wybór podróżnych szukających konkretnego doświadczenia, jak choćby bliskości natury, wypoczynku w historycznych murach, kąpieli termalnych czy spokojniejszych tras rowerowych. Potwierdzają to nasze dane, które w skali dwóch ostatnich lat wskazują na 35-procentowe zainteresowanie kierunkami, o których mówimy w materiale. Najbardziej na tym tle wyróżniają się Nałęczów, Białowieża, Kliczków i Busko-Zdrój – wylicza Eugeniusz Triasun, ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Lubelskie: Nałęczów i Kazimierz Dolny

Nałęczów to przykład, że wakacje mogą być synonimem regeneracji. Park Zdrojowy, Pałac Małachowskich, muzea Żeromskiego i Prusa, lessowe wąwozy i Kazimierski Park Krajobrazowy tworzą idealny zestaw dla osób szukających spokoju. W sezonie wakacyjnym hotele oferują noclegi od 310 zł dla pary i od 440 zł dla rodziny.

Kazimierz Dolny – również na Lubelszczyźnie – przyciąga renesansowym rynkiem, ruinami zamku, Górą Trzech Krzyży i rejsami po Wiśle. To kompaktowe miasteczko, które można zwiedzać pieszo, choć warto zaplanować też wycieczkę rowerową lub spacer do Mięćmierza. Ceny zaczynają się od 400 zł za dobę dla dwóch osób.

Świętokrzyskie: Busko-Zdrój i Cedzyna

Busko-Zdrój to uzdrowiskowa perełka, idealna dla fanów wellness. Park zdrojowy, Sanatorium Marconi, ogromny kompleks tężni i atrakcje dla dzieci tworzą ofertę, którą trudno znaleźć gdzie indziej. W okolicy czeka słynna „sosna na szczudłach” i kąpielisko w Radzanowie. Noclegi zaczynają się od 350 zł dla pary.

Cedzyna – oddalona o 50 km – kusi zalewem z plażami, boiskami i trasami rowerowymi. Blisko stąd do Kielc, gdzie można odkrywać geologiczną historię regionu: Kadzielnia, rezerwaty, ogród botaniczny czy Centrum Geoedukacji. Pobyt kosztuje od 330 zł dla pary.

Dolny Śląsk: Kliczków – wakacje w zamku

Kliczków to propozycja dla tych, którzy chcą spędzić urlop w historycznych murach. Zamek otoczony parkiem, jazda konna, zabytkowy cmentarz koni i spływy po Kwisie tworzą wyjątkowy klimat. Noclegi zaczynają się od 350 zł dla pary.

Podlasie: Białowieża zamiast nadmorskiej promenady

Białowieża to kierunek dla osób spragnionych kontaktu z naturą. Rezerwat Pokazowy Żubrów, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Park Pałacowy i wyprawy z licencjonowanym przewodnikiem pozwalają zobaczyć puszczę z bliska. Latem działa sezonowy transport do Hajnówki i Krainy Otwartych Okiennic. Ceny zaczynają się od 450 zł dla dwóch osób.

Jura Krakowsko-Częstochowska: Kroczyce – skalne lato

Kroczyce to alternatywa dla osób, które wolą wapienne ostańce niż tłumy na górskich szlakach. Skały Kroczyckie, Góra Zborów, Jaskinia Głęboka i liczne punkty widokowe tworzą idealne warunki do pieszych wycieczek i wspinaczki. To najtańszy kierunek w zestawieniu – od 290 zł za dobę dla pary.

Warmia: Lidzbark Warmiński – termy zamiast jeziora

Lidzbark Warmiński pokazuje inne oblicze północno-wschodniej Polski. Gotycki zamek biskupów warmińskich, Oranżeria Krasickiego, bulwary nad Łyną i trasy Green Velo to tylko część atrakcji. Po zwiedzaniu można odpocząć w Termach Warmińskich. Noclegi od 510 zł dla dwóch osób.

Uniejów: termy niezależne od pogody

W Uniejowie rolę morza przejmują baseny termalne. Woda o temperaturze ok. 34°C pozwala korzystać z atrakcji nawet przy kiepskiej pogodzie. Do tego zamek arcybiskupów gnieźnieńskich, park, bulwary nad Wartą i spływy kajakowe. Ceny zaczynają się od 480 zł dla pary.

Polacy zmieniają sposób podróżowania

– Warto zwrócić uwagę, że wszystkie te kierunki różnią się między sobą również czasem poświęconym na wypoczynek. Lidzbark Warmiński, Kroczyce i Kazimierz Dolny wybierane są najczęściej na około dwie noce, co może świadczyć raczej o intensywnym, nastawionym na zwiedzanie wyjeździe. Natomiast w Białowieży, Kliczkowie i Nałęczowie goście zostają nawet dwa razy dłużej. Polska oferta jest dziś na tyle szeroka, że o charakterze wakacji nie musi decydować położenie geograficzne. Równie ważne są atrakcje, standard obiektu i możliwość ciekawego spędzenia kilku dni bez powtarzania planu – zwraca uwagę Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.

Autor: Travelist.pl/ Materiały prasowe

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