Najlepsze kąpieliska strzeżone w promieniu godziny drogi od Lublina

Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Lublina. Każde z tych miejsc kusi piaszczystą plażą, czystą wodą oraz znakomitą infrastrukturą, która gwarantuje błyskawiczny reset i ucieczkę od upału pod samym nosem.

Kąpielisko GOSIR nad Jeziorem Firlej – ten popularny spot to genialny kierunek na letni relaks. Dojedziesz tu w około 35 minut , a dystans z Lublina wynosi około 40 km . Sezon trwa od 1 lipca do 31 sierpnia . Jezioro kusi piaszczystym dnem, czystą wodą oraz rozległą plażą z dwoma pomostami rekreacyjnymi. Prawdziwym hitem jest oświetlona nocą promenada pieszo-rowerowa otaczająca cały akwen, idealna na przyjemny spacer po całym dniu plażowania, a na miejscu działa też świetnie wyposażona wypożyczalnia sprzętu wodnego.

– ten popularny spot to genialny kierunek na letni relaks. Dojedziesz tu w , a dystans z Lublina wynosi . Sezon trwa . Jezioro kusi piaszczystym dnem, czystą wodą oraz rozległą plażą z dwoma pomostami rekreacyjnymi. Prawdziwym hitem jest oświetlona nocą promenada pieszo-rowerowa otaczająca cały akwen, idealna na przyjemny spacer po całym dniu plażowania, a na miejscu działa też świetnie wyposażona wypożyczalnia sprzętu wodnego. W Dolinie 10 Stawów w Poniatowej – to nowoczesne kąpielisko gwarantuje doskonałą zabawę dla całej rodziny. Trasa z Lublina to około 42 km , co zajmie Ci około 45 minut autem. Sezon trwa od 27 czerwca do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To miejsce wyróżnia się świetną infrastrukturą – znajdziesz tu molo, wypożyczalnię kajaków oraz niesamowite, dmuchane tory przeszkód na wodzie (osobne dla osób potrafiących i niepotrafiących pływać!). Tuż obok plaży przebiega promenada z tężnią solankową, gwarantującą relaks i zdrowy mikroklimat.

– to nowoczesne kąpielisko gwarantuje doskonałą zabawę dla całej rodziny. Trasa z Lublina to , co zajmie Ci autem. Sezon trwa , a To miejsce wyróżnia się świetną infrastrukturą – znajdziesz tu molo, wypożyczalnię kajaków oraz niesamowite, dmuchane tory przeszkód na wodzie (osobne dla osób potrafiących i niepotrafiących pływać!). Tuż obok plaży przebiega promenada z tężnią solankową, gwarantującą relaks i zdrowy mikroklimat. Kąpielisko na zbiorniku „Zalew Kraśnicki” – imponujący, 42-hektarowy akwen czeka na miłośników słońca zaledwie około 50 km od Lublina, co dzięki trasie S19 oznacza zaledwie około 40 minut jazdy samochodem. Sezon trwa od 26 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Zalew oferuje szeroką, czystą plażę, bezpieczne strefy kąpieli dla najmłodszych, molo oraz świetne zaplecze gastronomiczne. To idealne miejsce na aktywny, całodniowy reset nad wodą.

Wybór jest spory. Gdzie warto pojechać nad wodę z Lublina?

Kąpielisko Miejskie w Opolu Lubelskim – zlokalizowane przy ulicy Rybackiej kameralne miejsce ucieczki przed upałem. Dojazd z Lublina wynosi około 55 km i zajmuje około 50 minut . Sezon trwa od 28 czerwca do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 12:00-19:00. Położony niedaleko zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej zalew kusi spokojną okolicą, czystą wodą oraz wypożyczalnią kajaków i rowerów wodnych. Na aktywnych czeka tu także boisko do siatkówki plażowej oraz wodny tor przeszkód.

– zlokalizowane przy ulicy Rybackiej kameralne miejsce ucieczki przed upałem. Dojazd z Lublina wynosi i zajmuje . Sezon trwa , a Położony niedaleko zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej zalew kusi spokojną okolicą, czystą wodą oraz wypożyczalnią kajaków i rowerów wodnych. Na aktywnych czeka tu także boisko do siatkówki plażowej oraz wodny tor przeszkód. Kąpielisko nad Jeziorem Sumin – naturalna, dzika perełka Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oddalona o około 60 km od Lublina (dojazd zajmie około 50 minut ). Sezon trwa od 1 lipca do 31 sierpnia . Jezioro słynie z bardzo płytkiej, bezpiecznej dla dzieci wody, która błyskawicznie się nagrzewa. Na jedynej plaży znajdziesz solidne pomosty, ścieżkę rowerową z wieżą widokową oraz przygotowane miejsca na grilla. W sezonie letnim klimat dopełniają goszczące tu food trucki z pysznym jedzeniem.

– naturalna, dzika perełka Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oddalona o od Lublina (dojazd zajmie ). Sezon trwa . Jezioro słynie z bardzo płytkiej, bezpiecznej dla dzieci wody, która błyskawicznie się nagrzewa. Na jedynej plaży znajdziesz solidne pomosty, ścieżkę rowerową z wieżą widokową oraz przygotowane miejsca na grilla. W sezonie letnim klimat dopełniają goszczące tu food trucki z pysznym jedzeniem. Zalew Janowice (gmina Janowiec) – oaza spokoju położona w urokliwej otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000. Dojedziesz tu w około 55 minut , pokonując dystans około 60 km . Sezon trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Zbiornik o powierzchni 14 ha urzeka bliskością natury, lasami i łąkami. Na miejscu przygotowano pomost, strefy kąpielowe dla dzieci, a także urokliwą infrastrukturę rekreacyjną, co gwarantuje błyskawiczny reset od miejskiego zgiełku.

– oaza spokoju położona w urokliwej otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000. Dojedziesz tu w , pokonując dystans . Sezon trwa , a Zbiornik o powierzchni 14 ha urzeka bliskością natury, lasami i łąkami. Na miejscu przygotowano pomost, strefy kąpielowe dla dzieci, a także urokliwą infrastrukturę rekreacyjną, co gwarantuje błyskawiczny reset od miejskiego zgiełku. Kąpielisko Nr 1 ZOOM Natury w Janowie Lubelskim – absolutny hit turystyczny i rekreacyjny regionu. Odległość z Lublina to około 75 km, ale ekspresową trasą S19 pokonasz ją w zaledwie około 50 minut. Sezon trwa od 27 czerwca do 24 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Położone na skraju Lasów Janowskich kąpielisko oferuje gigantyczną, piaszczystą plażę i czystą wodę. Dodatkowo tuż obok działa nowoczesny Park Rekreacji z parkami linowymi i laboratoriami edukacyjnymi – idealne miejsce na pełen wrażeń weekend.

Z którą polską piosenkarką mógłbyś pojechać na wakacje? Pytanie 1 z 9 Wybierasz romantyczną piosenkę na randkę. Na co pada? "Wszyscy chcą kochać" "To nie ja" "Jesteś moją bajką" Następne pytanie

Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?

Zanim ruszysz w trasę, koniecznie sprawdź aktualne korki na trasach wylotowych z Lublina. Pamiętaj, że w godzinach szczytu oraz podczas upalnych weekendów czas dojazdu nad wodę może się znacznie wydłużyć. Po dotarciu na miejsce zawsze zwracaj uwagę na maszt z flagą ratowników – biała flaga to zielone światło do bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Szykujcie się na szybki wypad, pakujcie filtry ochronne i cieszcie się słońcem!