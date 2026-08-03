Tylu Ukraińców otrzymuje pomoc socjalną. Liczby mogą zaskakiwać

Pomoc socjalna dla obywateli Ukrainy

Z najnowszego raportu Urzędu do spraw cudzoziemców dotyczącego obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej wynika, że pomocą socjalną zapewnianą przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców objętych jest około 2,3 tys. osób.

To niewielka grupa w porównaniu z całkowitą liczbą obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w ramach ochrony czasowej. Dane pokazują również, że wśród osób korzystających z tej formy wsparcia przeważają mężczyźni. Stanowią oni 55 proc. beneficjentów, podczas gdy kobiety odpowiadają za 45 proc. całej grupy.

W jakiej formie udzielana jest pomoc Ukraińcom?

Raport wskazuje, że wsparcie udzielane jest na dwa sposoby. Największa grupa, czyli około 1,3 tys. osób, przebywa w ośrodkach dla cudzoziemców. Mają tam zapewnione:

zakwaterowanie,

całodzienne wyżywienie,

opiekę medyczną.

Pozostałe około 1 tys. obywateli Ukrainy mieszka samodzielnie poza ośrodkami. Otrzymują oni comiesięczne świadczenie pieniężne przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania oraz wyżywienia.

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Ukraińcy w Polsce

Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku Polska stała się jednym z głównych krajów przyjmujących osoby uciekające przed konfliktem. Miliony obywateli Ukrainy przekroczyły polską granicę, a wielu z nich zdecydowało się pozostać tutaj na dłużej, korzystając z ochrony czasowej. Choć większość uchodźców pracuje, uczy się lub utrzymuje samodzielnie, część nadal wymaga wsparcia zapewnianego przez państwo.

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