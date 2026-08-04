Pijany policjant wjechał radiowozem w komendę! Próbował cofać na parkingu

Pijany policjant prowadził radiowóz! Uderzył w budynek komendy w Chełmie

Kumulacja w Chełmie! Pijany policjant prowadził radiowóz i cofnął nim prosto w ścianę własnej komendy. Wszystko to działo się w sobotę, 1 sierpnia, na terenie Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie, 53-letni funkcjonariusz rozpoczął służbę około godziny 20. Podczas cofania nieoznakowanym radiowozem marki Fiat Ducato na parkingu komendy uderzył w ścianę budynku. Kolizja nie spowodowała większych uszkodzeń ani pojazdu, ani elewacji, ale nie umknęła niczyjej uwadze. Po zdarzeniu policjant został przebadany alkomatem. Wyniki kolejnych badań wyniosły 0,30 mg/l, 0,30 mg/l, 0,27 mg/l oraz 0,24 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Odpowiada to około 0,6 promila alkoholu we krwi. Od funkcjonariusza pobrano również krew do dalszych badań.

53-latek tłumaczył, że pił alkohol dzień wcześniej i był przekonany o swojej trzeźwości

Śledczy przedstawili 53-latkowi zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za takie przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak przekazał, że podczas przesłuchania funkcjonariusz nie zaprzeczał zarzutom. – Przyznał się do zarzucanego mu czynu, wyraził skruchę i złożył krótkie wyjaśnienia, wskazując, że spożywał alkohol dzień wcześniej i był przekonany o swojej trzeźwości – poinformował prokurator. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policji. Ma również zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych do czasu zakończenia postępowania.

Komenda Miejska Policji w Chełmie poinformowała, że komendant jednostki natychmiast podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza. Jak przekazała rzeczniczka chełmskiej policji nadkom. Ewa Czyż, rozpoczęto także procedurę wydalenia 53-latka ze służby. – Reakcja komendanta jednostki w tym przypadku była natychmiastowa i zdecydowana. Funkcjonariusz został zawieszony – poinformowała. Policjant pracował w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Chełmie i miał siedem lat służby. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Chełmie, która będzie wyjaśniać wszystkie okoliczności zdarzenia.

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