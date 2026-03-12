Gdzie się najlepiej żyje w Polsce? To miasto wyprzedziło wielu faworytów

Lublin wysoko w rankingu miast do życia

Stolica województwa lubelskiego wywalczyła trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu miast do życia. Zdobyła łącznie 43 punkty, co w tym zestawieniu jest znakomitym osiągnięciem, ponieważ niższa punktacja oznacza wyższą lokatę. Ostateczna pozycja wynika z wnikliwej analizy wielu wskaźników. Zbadano nie tylko czynniki gospodarcze, takie jak sytuacja na lokalnym rynku pracy, średnie zarobki czy koszty nieruchomości z drugiej ręki, ale również sprawy bliskie mieszkańcom. Wzięto pod lupę poziom bezpieczeństwa, stan powietrza oraz możliwości korzystania z publicznej opieki medycznej.

Najmocniejsze strony Lublina

Zdecydowanym atutem miasta okazała się dostępność usług medycznych. W tym kluczowym aspekcie Lublin uplasował się na pozycji bezdyskusyjnego lidera w skali całego kraju, zostawiając w tyle wszystkie pozostałe metropolie. Bardzo dobre wyniki miasto zanotowało również w kwestiach związanych z bezpieczeństwem publicznym oraz czystością powietrza. Te parametry w ogromnym stopniu zadecydowały o świetnym miejscu Lublina w finałowym podsumowaniu analizy przygotowanej przez Business Insider Polska.

Lublin – wyniki w poszczególnych kategoriach

Oto szczegółowe zestawienie lokat, jakie Lublin zajął w poszczególnych kryteriach badawczych:

bezrobocie – 13. miejsce

średnie wynagrodzenia – 9. miejsce

dostępność mieszkań – 8. miejsce

dostęp do lekarza na NFZ – 1. miejsce

przestępczość – 3. miejsce

jakość powietrza – 9. miejsce

Liderzy rankingu miast do życia

Zwycięzcami całego zestawienia okazały się Poznań i Rzeszów, uzyskując ex aequo wynik 41 punktów. Bezpośrednio za tą parą uplasował się wspomniany Lublin z rezultatem 43 punktów. Oprócz nich w ścisłej elicie najlepszych do funkcjonowania ośrodków w Polsce znalazły się również Katowice oraz stolica kraju, Warszawa.

