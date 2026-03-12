Gdzie się najlepiej żyje w Polsce? To miasto wyprzedziło wielu faworytów

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-03-12 12:01

Jak Lublin prezentuje się w porównaniu z innymi metropoliami w Polsce? Z najnowszego zestawienia najlepszych miejsc do życia, opracowanego przez Business Insider Polska, wynika, że stolica Lubelszczyzny zajęła miejsce w ścisłej czołówce. Twórcy analizy sprawdzili 16 miast wojewódzkich, oceniając zarówno wskaźniki ekonomiczne, jak i warunki wpływające na komfort życia mieszkańców.

Lublin wysoko w rankingu miast do życia

Stolica województwa lubelskiego wywalczyła trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu miast do życia. Zdobyła łącznie 43 punkty, co w tym zestawieniu jest znakomitym osiągnięciem, ponieważ niższa punktacja oznacza wyższą lokatę. Ostateczna pozycja wynika z wnikliwej analizy wielu wskaźników. Zbadano nie tylko czynniki gospodarcze, takie jak sytuacja na lokalnym rynku pracy, średnie zarobki czy koszty nieruchomości z drugiej ręki, ale również sprawy bliskie mieszkańcom. Wzięto pod lupę poziom bezpieczeństwa, stan powietrza oraz możliwości korzystania z publicznej opieki medycznej.

Najmocniejsze strony Lublina

Zdecydowanym atutem miasta okazała się dostępność usług medycznych. W tym kluczowym aspekcie Lublin uplasował się na pozycji bezdyskusyjnego lidera w skali całego kraju, zostawiając w tyle wszystkie pozostałe metropolie. Bardzo dobre wyniki miasto zanotowało również w kwestiach związanych z bezpieczeństwem publicznym oraz czystością powietrza. Te parametry w ogromnym stopniu zadecydowały o świetnym miejscu Lublina w finałowym podsumowaniu analizy przygotowanej przez Business Insider Polska.

Czytaj też: Lider jest jeden. AI wskazała najlepsze miasto do życia w tej części Polski

Lublin – wyniki w poszczególnych kategoriach

Oto szczegółowe zestawienie lokat, jakie Lublin zajął w poszczególnych kryteriach badawczych:

  • bezrobocie – 13. miejsce
  • średnie wynagrodzenia – 9. miejsce
  • dostępność mieszkań – 8. miejsce
  • dostęp do lekarza na NFZ – 1. miejsce
  • przestępczość – 3. miejsce
  • jakość powietrza – 9. miejsce

Liderzy rankingu miast do życia

Zwycięzcami całego zestawienia okazały się Poznań i Rzeszów, uzyskując ex aequo wynik 41 punktów. Bezpośrednio za tą parą uplasował się wspomniany Lublin z rezultatem 43 punktów. Oprócz nich w ścisłej elicie najlepszych do funkcjonowania ośrodków w Polsce znalazły się również Katowice oraz stolica kraju, Warszawa.

Czytaj też: AI wybrało najgorsze miasto do życia w tej części Polski. "Tu kończy się droga"

Mistrzowie olimpijscy odwiedzili Lublin
Lublin stolicą wschodniej Polski
Galeria zdjęć 23
Sonda
Czy metro powinno powstać w takich miastach jak Poznań, Lublin i Białystok?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LUBLIN