Dodatkowy dzień wolny w 2026 roku. Zyskają ci pracownicy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-12 5:10

Niektórzy pracownicy w 2026 roku będą mogli liczyć na dodatkowy dzień wolny. Wszystko przez święto przypadające w sobotę, które zgodnie z przepisami trzeba zrekompensować innym dniem wolnym od pracy. W części instytucji decyzja już zapadła - pracownicy zyskają dzięki temu nawet trzydniowy weekend

Kalendarz dni wolnych rozszerzy się o 12 kwietnia?

Autor: Freepik/ Freepik.com Ile dni wolnych od pracy w 2026 roku?
Długi weekend w sierpniu 2026. Część pracowników zyska dodatkowy dzień wolny

Sierpień 2026 roku przyniesie wielu pracownikom okazję do dłuższego odpoczynku. Wszystko za sprawą święta przypadającego w sobotę 15 sierpnia. W związku z tym rząd zdecydował o przyznaniu dodatkowego dnia wolnego dla pracowników administracji rządowej. Dzięki temu będą mogli skorzystać z trzydniowego weekendu.

Dodatkowy dzień wolny dla administracji rządowej

15 sierpnia obchodzone jest Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które jednocześnie jest Świętem Wojska Polskiego. W 2026 roku ta data przypada w sobotę. Premier Donald Tusk zdecydował, że pracownicy administracji rządowej odbiorą dzień wolny w piątek 14 sierpnia. Oznacza to, że osoby zatrudnione w tej części sektora publicznego będą mogły cieszyć się przedłużonym weekendem od piątku 14 sierpnia do niedzieli 16 sierpnia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dni wolne w 2026 roku. Kiedy wziąć wolne?

Dni wolne w 2026 roku
Galeria zdjęć 10

Jak wygląda sytuacja w sektorze prywatnym?

Nieco inaczej wygląda to w przypadku pracowników firm prywatnych oraz części instytucji samorządowych. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeśli święto przypada w sobotę – czyli w dzień, który dla wielu osób jest wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy – pracownikowi należy się inny dzień wolny w zamian. Termin jego wykorzystania ustala jednak pracodawca. W praktyce może to być:

  • piątek 14 sierpnia,
  • poniedziałek 17 sierpnia,
  • lub inny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym.

Warto pamiętać, że dodatkowy dzień wolny przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Z tego przywileju nie skorzystają osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, ani osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Praca w czasach PRL. Ten QUIZ rozwiążesz, jeśli pamiętasz tamte lata
Pytanie 1 z 10
1. Nie ma chyba pracownika, który nie kochałby wolnych weekendów, jednak do 1973 roku pracowało się nie pięć, a sześć dni w tygodniu. Który dzień był jedynym dniem wolnym od pracy?
