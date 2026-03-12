Dodatkowy dzień wolny w 2026 roku. Zyskają ci pracownicy

Długi weekend w sierpniu 2026. Część pracowników zyska dodatkowy dzień wolny

Sierpień 2026 roku przyniesie wielu pracownikom okazję do dłuższego odpoczynku. Wszystko za sprawą święta przypadającego w sobotę 15 sierpnia. W związku z tym rząd zdecydował o przyznaniu dodatkowego dnia wolnego dla pracowników administracji rządowej. Dzięki temu będą mogli skorzystać z trzydniowego weekendu.

Dodatkowy dzień wolny dla administracji rządowej

15 sierpnia obchodzone jest Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które jednocześnie jest Świętem Wojska Polskiego. W 2026 roku ta data przypada w sobotę. Premier Donald Tusk zdecydował, że pracownicy administracji rządowej odbiorą dzień wolny w piątek 14 sierpnia. Oznacza to, że osoby zatrudnione w tej części sektora publicznego będą mogły cieszyć się przedłużonym weekendem od piątku 14 sierpnia do niedzieli 16 sierpnia.

Dni wolne w 2026 roku. Kiedy wziąć wolne?

Jak wygląda sytuacja w sektorze prywatnym?

Nieco inaczej wygląda to w przypadku pracowników firm prywatnych oraz części instytucji samorządowych. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeśli święto przypada w sobotę – czyli w dzień, który dla wielu osób jest wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy – pracownikowi należy się inny dzień wolny w zamian. Termin jego wykorzystania ustala jednak pracodawca. W praktyce może to być:

piątek 14 sierpnia,

poniedziałek 17 sierpnia,

lub inny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym.

Warto pamiętać, że dodatkowy dzień wolny przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Z tego przywileju nie skorzystają osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, ani osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.