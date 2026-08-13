Nie żyje 40-letni kierowca BMW. Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie

Do zdarzenia doszło na wzniesieniu drogi wojewódzkiej nr 835. Według wstępnych ustaleń policjantów kierujący BMW jechał z Frampola w stronę Lublina. W pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowo-bocznego zderzenia z nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówką marki Volvo. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.

– Niestety pomimo udzielonej pomocy, 40-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego kierujący BMW zmarł na miejscu zdarzenia – przekazała aspirant Joanna Pilarska.

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Policja ustala przyczyny tragedii

Ciężarówką kierował 25-letni mieszkaniec powiatu janowskiego. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora wykonano oględziny pojazdów oraz miejsca wypadku. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci z Biłgoraja.

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Podczas prowadzonych czynności DW-835 była całkowicie zablokowana. Kierowcy korzystali z wyznaczonych objazdów.